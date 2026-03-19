Prefeito consegue emprego para morador em situação de rua, mas descoberta acaba levando homem para cadeia
Situação mudou após verificação de dados revelar pendência judicial
Um homem em situação de rua acabou sendo preso após a identificação de um mandado de prisão em aberto, em Anápolis.
O caso veio à tona na madrugada desta quinta-feira (19), quando foi publicado nas redes sociais do prefeito Márcio Corrêa (PL).
Segundo o gestor municipal, ele encontrou o homem dormindo na rua e iniciou uma conversa para ajudá-lo a conseguir uma oportunidade de trabalho.
Durante o diálogo, o homem afirmou ter experiência em açougue e frigorífico e demonstrou interesse em retomar a rotina profissional.
Diante da situação, foi articulado um encaminhamento para acolhimento, com a possibilidade de regularizar documentos e iniciar em uma função operacional.
No entanto, ao realizar a verificação dos dados, foi identificado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.
Com isso, a Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou a condução do homem até a delegacia para o cumprimento da ordem judicial.
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