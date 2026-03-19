Prefeito consegue emprego para morador em situação de rua, mas descoberta acaba levando homem para cadeia

Situação mudou após verificação de dados revelar pendência judicial

Pedro Ribeiro - 19 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem em situação de rua acabou sendo preso após a identificação de um mandado de prisão em aberto, em Anápolis.

O caso veio à tona na madrugada desta quinta-feira (19), quando foi publicado nas redes sociais do prefeito Márcio Corrêa (PL).

Segundo o gestor municipal, ele encontrou o homem dormindo na rua e iniciou uma conversa para ajudá-lo a conseguir uma oportunidade de trabalho.

Durante o diálogo, o homem afirmou ter experiência em açougue e frigorífico e demonstrou interesse em retomar a rotina profissional.

Diante da situação, foi articulado um encaminhamento para acolhimento, com a possibilidade de regularizar documentos e iniciar em uma função operacional.

No entanto, ao realizar a verificação dos dados, foi identificado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Com isso, a Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou a condução do homem até a delegacia para o cumprimento da ordem judicial.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Márcio Corrêa (@oficialmarciocorrea)

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