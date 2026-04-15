Em busca de mais segurança, casal deixa Canadá e recomeça vida em Goiânia

Preocupação com filhos motivou decisão de deixar o exterior; família aponta rotina mais tranquila e sensação de segurança

Pedro Ribeiro - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução / @liandlreyes)

A busca por um ambiente mais seguro para criar os filhos levou um casal a tomar uma decisão completamente radical: deixar o Canadá e recomeçar a vida em Goiânia.

O engenheiro eletricista Flávio Ferreira Abrão, de 42 anos, e a empresária filipina Li-an Delos Reyes, de 39, decidiram retornar ao Brasil após se preocuparem com o aumento do consumo de drogas no país norte-americano, especialmente entre jovens.

Segundo Li-an, a situação ficou evidente na rotina escolar do filho mais velho, de 15 anos.

“Na escola que ele frequentaria, havia alunos usando cigarro eletrônico e maconha no banheiro, e nada era feito”, relatou ao Mais Goiás.

O casal, que atualmente mora no Setor Marista, destacou que a segurança foi um dos principais fatores para a mudança.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a empresária afirmou que a capital goiana oferece uma sensação de tranquilidade superior à de grandes cidades brasileiras e até mesmo de centros urbanos internacionais.

Antes de se estabelecerem em Goiânia, os dois acumularam experiências em diferentes países.

Eles se conheceram em Singapura, em 2014, viveram na Austrália e passaram anos no Canadá, onde decidiram construir família.

A mudança definitiva ocorreu após uma reflexão sobre o ambiente ideal para a criação dos filhos, hoje com 9 e 15 anos.

Além da segurança, Li-an destacou pontos positivos da rotina na capital, como a presença de áreas verdes, a praticidade no dia a dia e a facilidade de acesso a alimentos frescos.

Mesmo com desafios, como o aprendizado do português, o casal afirma estar adaptado e decidido a permanecer no Brasil.

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