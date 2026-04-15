Aposentadoria antes do tempo: veja como quem trabalhou na roça quando criança pode garantir o benefício mais cedo do INSS

Tempo de atividade rural pode ser reconhecido e somado ao urbano, mas exige comprovação junto ao INSS

Gabriel Yuri Souto - 15 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Muitos brasileiros que nasceram e trabalharam na roça ainda na infância podem estar mais perto da aposentadoria do que imaginam. Isso porque o tempo de atividade rural pode ser reconhecido pelo INSS e utilizado no cálculo do benefício.

Segundo especialistas da Vargas Advocacia (@vargasadvogados), esse período pode fazer diferença significativa no tempo total de contribuição.

Trabalho na roça pode contar para aposentadoria

A legislação previdenciária permite o reconhecimento do trabalho rural, inclusive quando realizado na infância, desde que haja comprovação.

Além disso, esse tempo pode ser somado ao período de trabalho urbano.

Assim, o trabalhador consegue antecipar o acesso ao benefício.

Quais vantagens esse tempo pode trazer

O reconhecimento do período rural pode gerar impactos importantes.

Entre eles:

antecipação da aposentadoria

redução do tempo necessário de contribuição

aumento no valor do benefício

Dessa forma, o trabalhador pode ter melhores condições ao se aposentar.

INSS não reconhece automaticamente

Apesar do direito, o INSS não faz esse reconhecimento de forma automática.

Por isso, o segurado precisa apresentar provas da atividade rural.

Sem essa comprovação, o tempo não entra no cálculo.

Como comprovar o trabalho rural

Para validar o período, o trabalhador deve reunir documentos.

Entre os principais estão:

registros de atividade rural

documentos familiares ligados à agricultura

declarações ou testemunhos

Além disso, cada caso passa por análise individual.

Por que muita gente perde esse direito

Muitas pessoas deixam de utilizar esse tempo por falta de informação.

Além disso, sem orientação, acabam trabalhando mais anos do que o necessário.

Por isso, a análise correta pode mudar completamente o planejamento da aposentadoria.

Quando buscar orientação

Segundo a equipe da Vargas Advocacia, o ideal é buscar orientação especializada.

Assim, o trabalhador consegue verificar se tem direito ao reconhecimento do tempo rural.

Além disso, pode organizar a documentação necessária para garantir o benefício.

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