4 signos que depois de uma desilusão vão encontrar a pessoa certa e tudo vai mudar

Depois de um período de decepções e incertezas, quatro signos podem viver uma reviravolta capaz de mudar tudo no amor

Layne Brito - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Nem toda decepção amorosa representa o fim da linha. Em muitos casos, ela funciona como uma espécie de preparo para algo maior, mais maduro e verdadeiro.

Para quatro signos do zodíaco, esse novo ciclo pode estar mais perto do que parece, trazendo encontros inesperados e sentimentos capazes de transformar completamente o rumo da vida afetiva.

Depois de fases marcadas por frustrações, términos ou relações que não avançaram como o esperado, os astros indicam uma mudança importante.

O que antes parecia improvável começa a ganhar força, especialmente para quem já não acreditava mais em uma conexão sincera e duradoura.

A energia do momento favorece reencontros com a própria autoestima, abertura para viver algo novo e, principalmente, a chegada de pessoas com intenções mais alinhadas.

Em vez de repetir erros do passado, esses signos tendem a entrar em uma fase de mais clareza emocional, o que aumenta as chances de reconhecer quem realmente vale a pena.

Entre os mais impactados por essa virada estão:

1. Câncer

Depois de absorver dores e carregar decepções profundas, Câncer pode finalmente encontrar alguém capaz de oferecer segurança, acolhimento e reciprocidade.

A tendência é que o novo amor surja de forma leve, mas com potencial para se tornar algo muito importante.

2. Virgem

Virginianos, que costumam ser mais cautelosos depois de uma frustração, entram em um período favorável para baixar a guarda.

A chance de conhecer alguém sincero e disposto a construir algo verdadeiro pode mudar a forma como esse signo enxerga os relacionamentos.

3. Escorpião

Escorpianos tendem a viver uma virada intensa no campo amoroso.

Após relações marcadas por dor ou desgaste, surge a possibilidade de uma conexão forte, madura e transformadora.

Dessa vez, o sentimento pode vir acompanhado de mais equilíbrio e confiança.

4. Peixes

Piscianos também aparecem entre os signos mais favorecidos.

Depois de se decepcionar ao idealizar demais algumas relações, Peixes pode encontrar alguém que corresponda de forma real, concreta e carinhosa.

Isso tende a trazer mais paz e esperança para o coração.

Mesmo com boas previsões, a astrologia aponta que esse processo também depende de atitude.

Fechar ciclos, deixar o passado no lugar certo e estar aberto ao novo serão passos fundamentais para que essa mudança aconteça de forma plena.

Para esses quatro signos, o amor certo pode chegar justamente depois da maior desilusão.

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