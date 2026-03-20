Com nova lei, sogras também podem passar a ter direito à pensão alimentícia

Uma alteração legal promete redefinir limites e deveres em situações delicadas familiares

Magno Oliver - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma proposta de atualização nas regras do direito de família no Brasil tem gerado debates entre especialistas e a população.

A chamada reforma do Código Civil Brasileiro prevê a ampliação das possibilidades de concessão de pensão alimentícia, incluindo, em determinadas situações, sogros e sogras como possíveis beneficiários.

A medida ainda está em discussão no Congresso Nacional e faz parte de um conjunto de mudanças voltadas à adaptação das leis às novas realidades sociais.

A proposta segue princípios já existentes no ordenamento jurídico, como o dever de solidariedade familiar e a proteção ao idoso, previstos também no Estatuto do Idoso.

O texto sugere que, em casos específicos, o genro ou a nora possam ser chamados a contribuir financeiramente com o sustento de sogros em situação de vulnerabilidade, especialmente quando o filho direto não possui condições suficientes para arcar sozinho com as despesas.

De acordo com os juristas, a obrigação não seria automática. Para que haja a concessão da pensão, será necessário comprovar três requisitos fundamentais: a real necessidade do idoso, a incapacidade financeira do filho e a possibilidade econômica do genro ou da nora de contribuir.

Cada situação deverá ser analisada individualmente pelo Poder Judiciário, respeitando critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A proposta tem sido debatida com apoio de órgãos como o Congresso Nacional do Brasil, responsável por avaliar e votar alterações legislativas.

Especialistas apontam que a medida busca formalizar práticas já observadas na realidade de muitas famílias, onde o suporte financeiro acaba sendo compartilhado entre diferentes membros do núcleo familiar.

Embora ainda dependa de aprovação definitiva, a iniciativa reflete um movimento mais amplo de fortalecimento da rede de proteção social dentro da família.

Para os analistas jurídicos, a mudança não representa uma penalização, mas sim uma ampliação de probabilidades em cenários de necessidade comprovada.

Caso seja aprovada, a nova regra poderá redefinir obrigações legais e trazer maior segurança jurídica para situações que já ocorrem na prática cotidiana.

Confira mais detalhes:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Aline da Silva Bernardes | Direito de Família (@alinebernardesadv)

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