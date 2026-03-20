Sinal laser vindo de 8 bilhões de anos-luz atinge a Terra, e cientistas explicam o que deve acontecer

Um fenômeno distante chamou atenção por apresentar características pouco comuns aos cientistas atuais

Magno Oliver - 20 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal do Schwarza)

Astrônomos registraram um fenômeno de alta energia vindo de uma região extremamente distante do universo, localizada a cerca de 8 bilhões de anos-luz da Terra.

A detecção foi realizada por meio do radiotelescópio MeerKAT e analisada por uma equipe internacional ligada à Universidade de Pretória. O sinal impressiona pela intensidade e já é considerado um dos mais poderosos desse tipo já observados.

De acordo com os pesquisadores, a emissão tem origem em um sistema de galáxias em processo de colisão conhecido como HATLAS J142935.3-002836.

Esse tipo de interação provoca compressões intensas de gás, desencadeando emissões energéticas incomuns.

O fenômeno foi classificado como um megamaser de hidroxila, uma espécie de “laser natural” que opera em frequências de rádio e pode atingir níveis de luminosidade extremamente elevados em escala cósmica.

A intensidade do sinal captado levanta a possibilidade de se tratar de um evento ainda mais raro, conhecido como gigamaser, categoria associada a emissões ainda mais potentes.

A observação só foi possível graças ao efeito da lente gravitacional, previsto por Albert Einstein. Nesse caso, a gravidade de uma galáxia intermediária atuou como uma lente natural, ampliando o sinal e permitindo que ele fosse detectado mesmo após atravessar bilhões de anos de espaço.

Segundo os cientistas, o evento não representa qualquer risco para a Terra, mas oferece uma oportunidade valiosa para o avanço da astronomia.

A técnica utilizada pode ajudar a identificar outros sistemas semelhantes e aprofundar o entendimento sobre a formação e evolução das galáxias.

Fenômenos desse tipo são fundamentais para reconstruir a história do universo e compreender como interações cósmicas moldaram sua estrutura ao longo de bilhões de anos.

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