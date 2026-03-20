Sinal laser vindo de 8 bilhões de anos-luz atinge a Terra, e cientistas explicam o que deve acontecer
Um fenômeno distante chamou atenção por apresentar características pouco comuns aos cientistas atuais
Astrônomos registraram um fenômeno de alta energia vindo de uma região extremamente distante do universo, localizada a cerca de 8 bilhões de anos-luz da Terra.
A detecção foi realizada por meio do radiotelescópio MeerKAT e analisada por uma equipe internacional ligada à Universidade de Pretória. O sinal impressiona pela intensidade e já é considerado um dos mais poderosos desse tipo já observados.
De acordo com os pesquisadores, a emissão tem origem em um sistema de galáxias em processo de colisão conhecido como HATLAS J142935.3-002836.
- Policiais militares de Anápolis provam que são raiz e soltam a voz com modão de Leandro e Leonardo
- O país fascinante onde o brasileiro é considerado rico e não precisa de visto para entrar
- A casa suspensa sobre uma cachoeira que virou símbolo da arquitetura moderna e um desafio para a gravidade desde 1935
Esse tipo de interação provoca compressões intensas de gás, desencadeando emissões energéticas incomuns.
O fenômeno foi classificado como um megamaser de hidroxila, uma espécie de “laser natural” que opera em frequências de rádio e pode atingir níveis de luminosidade extremamente elevados em escala cósmica.
A intensidade do sinal captado levanta a possibilidade de se tratar de um evento ainda mais raro, conhecido como gigamaser, categoria associada a emissões ainda mais potentes.
A observação só foi possível graças ao efeito da lente gravitacional, previsto por Albert Einstein. Nesse caso, a gravidade de uma galáxia intermediária atuou como uma lente natural, ampliando o sinal e permitindo que ele fosse detectado mesmo após atravessar bilhões de anos de espaço.
Segundo os cientistas, o evento não representa qualquer risco para a Terra, mas oferece uma oportunidade valiosa para o avanço da astronomia.
A técnica utilizada pode ajudar a identificar outros sistemas semelhantes e aprofundar o entendimento sobre a formação e evolução das galáxias.
Fenômenos desse tipo são fundamentais para reconstruir a história do universo e compreender como interações cósmicas moldaram sua estrutura ao longo de bilhões de anos.
Confira mais detalhes:
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!