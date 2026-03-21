Fim do reinado do forno: o eletrodoméstico 3 em 1 que cozinha mais rápido e de forma mais fácil
Compacto e versátil, o novo aparelho vem chamando atenção por reunir funções que prometem mudar a rotina na cozinha
Durante décadas, o forno ocupou um lugar quase intocável dentro das cozinhas. Era ele o responsável pelos pratos mais elaborados, pelos assados de fim de semana e pelas receitas que exigiam tempo e paciência.
Mas a rotina mudou e, com ela, a forma de cozinhar também. Hoje, praticidade e rapidez passaram a ser prioridade dentro de casa.
Nesse cenário, um eletrodoméstico que antes parecia apenas uma tendência começou a ganhar protagonismo.
Aos poucos, ele deixou de ser um complemento e passou a assumir o papel principal em muitas cozinhas, principalmente entre quem busca soluções rápidas para o dia a dia.
Trata-se da fritadeira a ar, conhecida como airfryer, que evoluiu e hoje funciona como um verdadeiro aparelho 3 em 1.
Além de fritar sem óleo, ela também permite assar e cozinhar com circulação de ar quente, ampliando bastante as possibilidades de preparo em um único equipamento.
Airfryer conquista espaço pela praticidade
O principal motivo dessa mudança está na facilidade de uso. Diferente do forno tradicional, que exige pré-aquecimento e mais tempo de preparo, a airfryer permite cozinhar alimentos de forma mais rápida e direta.
Isso faz diferença principalmente na rotina corrida, em que o tempo é cada vez mais escasso.
Outro fator importante é a versatilidade. Hoje, a fritadeira a ar vai muito além de alimentos congelados.
É possível preparar carnes, legumes, pães e até sobremesas, tudo de forma simples e com menos etapas no processo.
Novo hábito reflete mudança no dia a dia
O crescimento da air fryer também acompanha uma mudança no comportamento das pessoas.
Cozinhas menores, menos tempo disponível e a busca por praticidade fizeram com que aparelhos compactos e multifuncionais ganhassem mais espaço.
Além disso, a facilidade na limpeza contribui para essa preferência.
Para muita gente, preparar uma refeição deixou de ser um processo demorado e passou a ser algo rápido, prático e funcional.
Isso não significa o fim completo do forno, que ainda é útil em preparações maiores.
No entanto, a popularidade da fritadeira a ar mostra que a cozinha moderna está cada vez mais adaptada à agilidade do dia a dia.
No fim, a airfryer deixou de ser apenas uma alternativa e passou a representar uma nova forma de cozinhar, mais simples, rápida e alinhada com a rotina atual.
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