Márcio Corrêa nomeia Alaine Valim para presidência do ISSA

Advogada assume o cargo após a saída da procuradora Janaína Macêdo Coelho

Lara Duarte - 21 de março de 2026

Alaine Valim é nomeada presidente interina do ISSA após saída de Janaína Macêdo, em Anápolis. (Fotos: Reprodução/Câmara Municipal/ISSA)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) nomeou neste sábado (21) a advogada Alaine Alves Valim para a presidência do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis (ISSA).

A oficialização foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial do Município. A nomeação ocorre em caráter interino e passa a produzir efeitos a partir de 23 de março. Alaine assume o cargo após a saída da procuradora Janaína Macêdo Coelho, que pediu demissão da função.

Alaine assume o cargo após a saída da procuradora Janaína Macêdo Coelho, que pediu demissão da função. A exoneração já havia sido confirmada anteriormente pelo prefeito.

Nos bastidores, o nome de Alex Schweigert chegou a ser ventilado como possível substituto para o comando do instituto. Ele deixou recentemente a Secretaria de Governo, após ser substituído por Bruno Rolim, e também já passou pela Secretaria de Economia.

Sem confirmação no ISSA, Schweigert passa a ser cogitado para outras funções dentro da administração municipal, como uma eventual Secretaria de Defesa do Consumidor ou até mesmo a presidência da Agência Reguladora do Município (ARM). A autarquia, comandada por Paulo Vitor Marques, pode ficar vaga com a sua possível saída para disputar as eleições de outubro.

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