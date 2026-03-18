Janaína Macêdo Coelho pede demissão do ISSA e deve ser substituída por Alex Schweigert

Saída foi publicada no Diário Oficial e amplia sequência de mudanças no primeiro escalão da Prefeitura de Anápolis

Danilo Boaventura - 18 de março de 2026

Janaína Macêdo Coelho e Alex Schweigert. (Foto: Reprodução)

A presidência do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Anápolis (ISSA) ficou vaga após a saída de Janaína Macêdo Coelho, que pediu demissão do cargo. A exoneração foi oficializada pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) e já tem efeito a partir desta quarta-feira (18).

A decisão, no entanto, não pegou a equipe de surpresa. Janaína já havia avisado internamente, ainda no início da semana, que deixaria a função.

Ela fazia parte do grupo mais longevo da gestão, entre os poucos nomes que permaneciam no primeiro escalão desde o início do governo.

Com a cadeira aberta, a movimentação nos bastidores aponta para Alex Schweigert como principal nome para assumir o instituto. Ele deixou recentemente a Secretaria de Governo, após ser substituído por Bruno Rolim.

Caso se confirme, será a terceira função diferente ocupada por Schweigert na atual administração, já que ele também passou pela Secretaria de Economia.

O nome dele, inclusive, também é citado em outra frente: a possível recriação da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor. Hoje, o Procon funciona como diretoria, mas a Prefeitura avalia devolver o status de secretaria à estrutura.

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