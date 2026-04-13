Goiânia melhora nota fiscal e passa a ter acesso a empréstimos com garantia da União

Classificação sobe de C para A e amplia capacidade de investimento em áreas como saúde, educação e infraestrutura

Lara Duarte - 13 de abril de 2026

Paço Municipal de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou que Goiânia elevou a Capacidade de Pagamento (Capag) de C para A, conforme avaliação do Tesouro Nacional divulgada nesta segunda-feira (13). A nota é um dos principais critérios para que municípios consigam contratar empréstimos com garantia da União.

Com a nova classificação, a capital passa a ter melhores condições de acessar crédito e ampliar investimentos em áreas essenciais.

Segundo a Prefeitura de Goiânia, o resultado reflete medidas de ajuste fiscal, aumento da arrecadação e controle de gastos.

O secretário da Fazenda, Oldair Marinho da Fonseca, destacou que o crescimento da receita própria acima da inflação foi um dos fatores decisivos, aliado à modernização da arrecadação e à revisão de despesas.

“A Administração Municipal intensificou ações de modernização e eficiência arrecadatória, ampliando a capacidade do município de enfrentar seus compromissos financeiros”, afirmou.

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), a gestão também adotou um decreto de calamidade financeira no início do mandato, o que permitiu renegociar contratos, reorganizar despesas e priorizar investimentos considerados estratégicos.

Outro ponto relevante, segundo a pasta, foi a redução das despesas, que caíram mais de 6% em relação ao mesmo período de 2024, após a criação do Comitê de Controle de Gastos.

A Administração Municipal também afirma que melhorou a liquidez e manteve controle sobre o endividamento, fatores que contribuíram para a elevação da nota. Segundo a prefeitura, o município saiu de um déficit de R$ 389 milhões para um superávit de R$ 583 milhões em 2025.

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