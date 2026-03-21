Vizinho pode abrir janela virada para sua casa? Veja o que diz a lei

A posição de uma simples abertura pode gerar conflitos e até obrigar mudanças na construção

Daniella Bruno - 21 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Construir uma janela voltada para o imóvel vizinho pode parecer algo simples, mas essa decisão pode gerar conflitos diretos. Por isso, a lei brasileira define regras claras para evitar invasões de privacidade e garantir o equilíbrio entre os moradores.

Em primeiro lugar, o proprietário pode construir em seu terreno. No entanto, ele precisa respeitar limites legais. A legislação não proíbe a abertura de janelas, mas impõe regras objetivas para proteger o vizinho.

Nesse sentido, o Código Civil estabelece critérios que organizam o uso do espaço e evitam abusos. Assim, a lei garante tanto o direito de construir quanto o direito à privacidade.

O que a lei permite e quais são os limites

A lei determina distâncias mínimas e não deixa margem para interpretação livre.

Se o proprietário quiser abrir uma janela com visão direta para o imóvel vizinho, ele deve manter pelo menos 1,5 metro de distância da divisa. Caso a janela fique em posição lateral, sem visão direta, ele pode reduzir essa distância para 75 centímetros.

Além disso, a legislação permite pequenas aberturas para ventilação e iluminação. Porém, o dono do imóvel precisa manter dimensões reduzidas e posicionar essas aberturas em altura adequada.

Dessa forma, a lei organiza o espaço urbano e evita que um imóvel interfira diretamente na vida do outro.

O que fazer em caso de irregularidade

Quando o vizinho descumpre essas regras, você pode agir.

Primeiramente, você pode tentar resolver a situação de forma direta. No entanto, se o problema continuar, a lei permite exigir mudanças.

Você pode solicitar a adequação da obra ou até a retirada da janela irregular. Em alguns casos, a Justiça pode determinar o fechamento da abertura.

Porém, você precisa respeitar o prazo legal. Você tem até um ano e um dia após a conclusão da obra para contestar a irregularidade. Depois desse período, você pode perder esse direito.

Além disso, você deve verificar as regras do município, já que o código de obras local pode impor exigências adicionais.

O vizinho pode abrir janelas voltadas para sua casa, mas precisa seguir regras claras.

Quando ele respeita a lei, a construção permanece legal. Quando ele ultrapassa os limites, você pode agir e exigir seus direitos.

Portanto, conhecer essas regras evita conflitos, protege sua privacidade e garante uma convivência mais equilibrada entre vizinhos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!