O que deve ser feito quando a árvore do vizinho invade sua casa? Veja o que diz a lei

Situação comum entre moradores pode gerar dúvida, incômodo e até conflito, mas a legislação prevê caminhos para evitar dor de cabeça

Layne Brito - 15 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

O que começa com alguns galhos ultrapassando o muro pode terminar em discussão, desgaste e até disputa judicial entre vizinhos. Em áreas urbanas, situações envolvendo árvores que avançam sobre telhados, calhas, quintais e estruturas de imóveis são mais frequentes do que muita gente imagina.

E, quando o incômodo passa a afetar a rotina, surge a dúvida: até onde o morador pode agir por conta própria?

Embora pareça apenas um transtorno doméstico, a invasão de árvores em propriedades vizinhas tem previsão legal e envolve regras específicas.

Galhos, raízes, frutos e até o local onde a árvore está plantada podem fazer diferença na hora de definir o que pode ou não ser feito.

Por isso, antes de tomar qualquer atitude impulsiva, o ideal é entender o que a legislação prevê e quais caminhos podem ser adotados sem ampliar o conflito.

Em muitos casos, o problema começa de forma silenciosa. Primeiro vêm as folhas acumuladas, depois o entupimento de calhas, os danos no piso, o avanço sobre a cobertura da casa ou o receio de queda em períodos de chuva e vento forte.

Quando isso acontece, agir com cautela se torna essencial para proteger o imóvel e, ao mesmo tempo, evitar medidas que possam gerar questionamentos futuros.

A legislação brasileira permite que o proprietário prejudicado corte, até a linha divisória do terreno, os galhos e raízes da árvore do vizinho que invadam sua propriedade.

A regra busca garantir o uso regular do imóvel e impedir que a vegetação ultrapasse limites a ponto de causar transtornos ou prejuízos.

Também há previsão para os frutos que caem naturalmente no terreno vizinho.

Nessa situação, eles pertencem ao dono da área onde caíram. Já quando a árvore está exatamente na linha divisória entre dois imóveis, ela pode ser considerada comum aos dois proprietários, o que exige ainda mais cautela antes de qualquer intervenção.

Apesar disso, a possibilidade de cortar galhos e raízes não significa liberdade total para podas drásticas ou remoções completas.

Dependendo do porte da árvore, da espécie e das regras adotadas pelo município, qualquer medida mais intensa pode exigir autorização específica.

Por isso, o que parece um simples ajuste no quintal pode acabar se transformando em problema maior se for feito sem critério.

Passo a passo para resolver o problema legalmente

O primeiro passo é tentar uma conversa direta e respeitosa com o vizinho.

Em boa parte dos casos, o problema pode ser resolvido de forma amigável, com uma poda planejada e sem necessidade de desgaste maior.

A tentativa de diálogo, além de ser o caminho mais prudente, ajuda a preservar a convivência.

Se não houver solução, o ideal é reunir provas da situação. Fotos, vídeos e registros de mensagens podem ajudar a demonstrar que os galhos, raízes ou frutos estão causando incômodo, risco ou prejuízo ao imóvel.

Esse material pode ser importante caso o caso precise ser formalizado.

Na sequência, o morador pode procurar orientação técnica ou jurídica para avaliar o melhor caminho.

Isso é ainda mais importante quando há danos no telhado, nas calhas, no muro, no piso ou em tubulações, ou quando existe risco de queda de partes da árvore.

Se a poda necessária ultrapassar uma simples remoção até a linha divisória, também é recomendável verificar se o município exige autorização.

Em alguns casos, especialmente quando a árvore é de grande porte ou protegida por normas ambientais, a intervenção sem aval pode trazer consequências.

Quando o impasse persiste e o problema continua afetando o imóvel, o caminho pode ser a adoção de medidas formais.

Nessa etapa, ter documentado tudo o que ocorreu faz diferença para demonstrar que houve tentativa de resolução e que a situação realmente extrapolou os limites da boa convivência.

No fim, a lei tenta equilibrar dois direitos: o de propriedade e o de vizinhança. Saber como agir evita excessos, reduz o risco de conflito e ajuda o morador a buscar uma solução segura, legal e menos desgastante.

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