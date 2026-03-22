Método norueguês simples seca roupas em minutos sem depender de sol ou máquina

Uma técnica prática pode resolver o problema da roupa molhada em poucos minutos

Daniella Bruno - 22 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Secar roupas rapidamente pode se tornar um verdadeiro desafio, principalmente em dias frios, chuvosos ou em casas com pouca ventilação. No entanto, uma técnica simples, conhecida como método norueguês, tem ganhado destaque por acelerar esse processo sem depender de sol ou de máquina de secar.

Ao contrário do que muitos imaginam, você não precisa de equipamentos caros nem de energia elétrica para obter resultados eficientes. Na prática, esse método utiliza apenas uma toalha e um pouco de pressão para retirar o excesso de água das peças, tornando a secagem muito mais rápida.

Além disso, essa solução tem se tornado cada vez mais popular justamente por unir praticidade, economia e eficiência no dia a dia.

Como funciona o método norueguês na prática

Primeiramente, você deve estender a peça de roupa molhada sobre uma toalha seca, garantindo que ela fique bem esticada. Em seguida, enrole a toalha junto com a roupa até formar um rolo firme, semelhante a um “burrito”.

Logo depois, aplique pressão sobre esse rolo. Você pode fazer isso pressionando com as mãos, torcendo levemente ou até apoiando o peso do corpo. Esse passo é essencial, pois é nesse momento que a toalha absorve grande parte da umidade da peça.

Assim que terminar, desenrole cuidadosamente e pendure a roupa. Nesse ponto, ela já estará significativamente mais seca e precisará de apenas alguns minutos ao ar livre para finalizar o processo.

Ou seja, o método não seca completamente sozinho, mas reduz drasticamente o tempo necessário, o que faz toda a diferença na rotina.

Por que esse truque é tão eficiente

O segredo está na absorção rápida da água. A toalha funciona como um “captador de umidade”, retirando o excesso que normalmente levaria horas para evaporar naturalmente.

Dessa forma, ao eliminar essa etapa mais demorada, você acelera todo o processo de secagem. Além disso, o método evita problemas comuns, como cheiro de mofo ou roupas que ficam úmidas por muito tempo.

Outro ponto importante é que essa técnica preserva melhor os tecidos. Diferente das máquinas de secar, que utilizam calor intenso, o método norueguês não agride as fibras e reduz o risco de encolhimento ou desgaste.

Quando usar o método no dia a dia

Esse truque se torna especialmente útil em várias situações. Em primeiro lugar, ele é ideal para dias de chuva ou inverno, quando a secagem natural demora muito mais.

Além disso, funciona muito bem em viagens, hospedagens sem secadora ou até em emergências, como quando você precisa usar uma peça específica rapidamente.

Da mesma forma, quem deseja economizar energia encontra nessa técnica uma alternativa eficiente. Afinal, ao evitar o uso da máquina de secar, você reduz o consumo elétrico e, consequentemente, o valor da conta de luz.

Dicas para potencializar o resultado

Para melhorar ainda mais a eficiência do método, algumas estratégias simples fazem diferença. Use toalhas mais grossas, pois elas absorvem maior quantidade de água.

Além disso, evite enrolar várias peças juntas. O ideal é realizar o processo com uma roupa por vez, garantindo melhor absorção.

Outra dica importante é finalizar a secagem em um ambiente ventilado. Quanto maior a circulação de ar, mais rápido a peça ficará completamente seca.

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