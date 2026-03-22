Onde assistir Corinthians x Flamengo neste domingo (22) pela Série A do Brasileirão

Corinthians e Flamengo fazem duelo de peso na Neo Química Arena, em jogo que pode mexer diretamente na parte de cima da tabela

Gustavo de Souza - 22 de março de 2026

(Imagem: Ilustração)

O domingo (22) reserva um dos confrontos mais aguardados da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, colocando frente a frente Corinthians e Flamengo na Neo Química Arena. Dentro de campo, o duelo promete ser movimentado, com pressão dos dois lados.

O Corinthians aposta no fator casa para encerrar a sequência sem triunfos e retomar a confiança, enquanto o Flamengo tenta manter o embalo após quatro vitórias consecutivas e brigar pela liderança.

Em campo, os dois se enfrentam em duelo válido pela Série A do Brasileirão. A partida chega cercada de expectativa, especialmente pelo momento distinto das equipes na temporada.

O Corinthians vem de empate sem gols com a Chapecoense e acumula quatro jogos sem vitória, cenário que aumenta a cobrança sobre o elenco e a comissão técnica para uma resposta imediata diante da torcida, ainda mais num clássico tão expressivo.

Já o Flamengo vive fase positiva sob o comando de Leonardo Jardim, com 100% de aproveitamento até aqui. A equipe, no entanto, terá desfalques importantes, como Léo Pereira e Pulgar, suspensos.

A expectativa para o confronto das duas equipes com mais torcedores no país é de um jogo competitivo, com atenção especial ao equilíbrio tático e às decisões dos treinadores, que podem ser determinantes para o resultado final.

Onde assistir Corinthians x Flamengo neste domingo (22) pelo Brasileirão

Data: Domingo, 22 de março de 2026

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Onde assistir: Record, Premiere e CazéTV (TV e Streaming)

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