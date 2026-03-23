3 plantas para dentro de casa que não precisam de terra e podem ficar no vaso com água

Essas espécies provam que é possível ter um toque verde elegante sem sujeira e sem esforço

Daniella Bruno - 23 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

3 plantas para dentro de casa que não precisam de terra e podem ficar no vaso com água estão se tornando cada vez mais populares entre quem busca praticidade e um toque verde na decoração.

Afinal, além de eliminar a sujeira da terra, essas espécies facilitam a manutenção e deixam o ambiente mais moderno.

Em primeiro lugar, vale destacar que essas plantas se adaptam facilmente ao cultivo na água. Ou seja, suas raízes permanecem submersas, enquanto as folhas se desenvolvem normalmente, criando um visual leve e sofisticado.

Além disso, essa alternativa é ideal para quem tem pouco tempo ou pouca experiência com jardinagem. Dessa forma, é possível manter a casa bonita sem grandes esforços no dia a dia.

Por que escolher plantas na água?

Antes de tudo, optar por plantas cultivadas na água traz uma série de vantagens. Em primeiro lugar, você evita sujeira e reduz a necessidade de manutenção constante.

Além disso, recipientes transparentes valorizam as raízes e deixam a decoração mais moderna.

Por outro lado, é importante trocar a água regularmente e manter as plantas em locais com luz indireta. Assim, você garante um crescimento saudável e evita problemas como odores ou proliferação de bactérias.

Top 3 plantas que vivem na água

1. Jiboia (Epipremnum aureum)

A jiboia é uma das plantas mais fáceis de cultivar na água. Suas raízes se adaptam rapidamente e continuam crescendo com facilidade. Além disso, suas folhas verdes em formato de coração trazem um visual elegante para qualquer ambiente.

2. Bambu-da-sorte (Dracaena sanderiana)

O bambu-da-sorte é conhecido por sua resistência e praticidade. Ele cresce bem em vasos com água e exige poucos cuidados. No entanto, é importante manter o recipiente limpo e evitar luz solar direta para garantir seu desenvolvimento saudável.

3. Lírio-da-paz (Spathiphyllum)

O lírio-da-paz também pode ser cultivado na água, desde que receba os cuidados adequados. Além de ser fácil de manter, ele ajuda a deixar o ambiente mais sofisticado e tranquilo, sendo ideal para salas e quartos.

Praticidade e beleza em um só lugar

Portanto, ao escolher plantas que vivem na água, você simplifica sua rotina e ainda transforma a decoração da casa. Além disso, essas espécies oferecem um visual moderno, leve e elegante, sem exigir grandes esforços.

Em resumo, essa tendência cresce justamente por unir praticidade, estética e facilidade de cuidado — uma combinação perfeita para quem quer mais verde dentro de casa sem complicação.

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