CNH antes dos 18? Entenda o que está em discussão no Brasil e como isso pode mudar a vida de milhões de jovens
Propostas em análise no Congresso levantam debate sobre idade mínima para dirigir e formação antecipada de condutores
A possibilidade de tirar a CNH antes dos 18 anos tem gerado debate no Brasil. Atualmente, a legislação não permite que menores de idade obtenham a habilitação, mas propostas em discussão podem mudar esse cenário nos próximos anos.
Especialistas apontam que a medida pode impactar diretamente a formação de novos motoristas.
O que diz a lei atualmente
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que apenas maiores de 18 anos podem obter a Carteira Nacional de Habilitação.
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Além disso, o candidato precisa cumprir requisitos como:
- saber ler e escrever
- possuir documento de identidade
- passar por exames médicos e psicológicos
Assim, menores de idade não podem dirigir legalmente.
O que está sendo discutido
Algumas propostas legislativas sugerem mudanças na formação de condutores.
Entre as ideias debatidas, estão:
- permitir aulas teóricas antes dos 18 anos
- antecipar parte da formação em autoescolas
- facilitar o processo após atingir a maioridade
No entanto, não há aprovação definitiva até o momento.
Possível impacto para jovens
Caso mudanças avancem, jovens poderão iniciar o processo mais cedo.
Isso pode trazer benefícios como:
- maior preparo antes de dirigir
- formação mais gradual
- redução de erros no trânsito
Por outro lado, especialistas também levantam preocupações sobre maturidade e responsabilidade.
Segurança no trânsito é prioridade
Autoridades destacam que qualquer mudança precisa considerar a segurança.
Além disso, o Brasil ainda enfrenta desafios com acidentes envolvendo jovens condutores.
Por isso, o tema exige debate técnico e cautela.
Situação atual não mudou
Até o momento, nenhuma nova regra entrou em vigor.
Portanto, a CNH continua sendo permitida apenas a partir dos 18 anos.
Assim, motoristas devem seguir as normas atuais para evitar infrações.
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