CNH antes dos 18? Entenda o que está em discussão no Brasil e como isso pode mudar a vida de milhões de jovens

Propostas em análise no Congresso levantam debate sobre idade mínima para dirigir e formação antecipada de condutores

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Freepik)

A possibilidade de tirar a CNH antes dos 18 anos tem gerado debate no Brasil. Atualmente, a legislação não permite que menores de idade obtenham a habilitação, mas propostas em discussão podem mudar esse cenário nos próximos anos.

Especialistas apontam que a medida pode impactar diretamente a formação de novos motoristas.

O que diz a lei atualmente

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que apenas maiores de 18 anos podem obter a Carteira Nacional de Habilitação.

Além disso, o candidato precisa cumprir requisitos como:

saber ler e escrever

possuir documento de identidade

passar por exames médicos e psicológicos

Assim, menores de idade não podem dirigir legalmente.

O que está sendo discutido

Algumas propostas legislativas sugerem mudanças na formação de condutores.

Entre as ideias debatidas, estão:

permitir aulas teóricas antes dos 18 anos

antecipar parte da formação em autoescolas

facilitar o processo após atingir a maioridade

No entanto, não há aprovação definitiva até o momento.

Possível impacto para jovens

Caso mudanças avancem, jovens poderão iniciar o processo mais cedo.

Isso pode trazer benefícios como:

maior preparo antes de dirigir

formação mais gradual

redução de erros no trânsito

Por outro lado, especialistas também levantam preocupações sobre maturidade e responsabilidade.

Segurança no trânsito é prioridade

Autoridades destacam que qualquer mudança precisa considerar a segurança.

Além disso, o Brasil ainda enfrenta desafios com acidentes envolvendo jovens condutores.

Por isso, o tema exige debate técnico e cautela.

Situação atual não mudou

Até o momento, nenhuma nova regra entrou em vigor.

Portanto, a CNH continua sendo permitida apenas a partir dos 18 anos.

Assim, motoristas devem seguir as normas atuais para evitar infrações.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Autoescola DIRECTRAN (@autoescoladirectranes)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!