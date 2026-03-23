CNH antes dos 18? Entenda o que está em discussão no Brasil e como isso pode mudar a vida de milhões de jovens

Propostas em análise no Congresso levantam debate sobre idade mínima para dirigir e formação antecipada de condutores

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
CNH antes dos 18 está em discussão no Brasil. Veja o que pode mudar na lei e como isso pode afetar jovens motoristas.
(Foto: Freepik)

A possibilidade de tirar a CNH antes dos 18 anos tem gerado debate no Brasil. Atualmente, a legislação não permite que menores de idade obtenham a habilitação, mas propostas em discussão podem mudar esse cenário nos próximos anos.

Especialistas apontam que a medida pode impactar diretamente a formação de novos motoristas.

O que diz a lei atualmente

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que apenas maiores de 18 anos podem obter a Carteira Nacional de Habilitação.

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Além disso, o candidato precisa cumprir requisitos como:

  • saber ler e escrever
  • possuir documento de identidade
  • passar por exames médicos e psicológicos

Assim, menores de idade não podem dirigir legalmente.

O que está sendo discutido

Algumas propostas legislativas sugerem mudanças na formação de condutores.

Entre as ideias debatidas, estão:

  • permitir aulas teóricas antes dos 18 anos
  • antecipar parte da formação em autoescolas
  • facilitar o processo após atingir a maioridade

No entanto, não há aprovação definitiva até o momento.

Possível impacto para jovens

Caso mudanças avancem, jovens poderão iniciar o processo mais cedo.

Isso pode trazer benefícios como:

  • maior preparo antes de dirigir
  • formação mais gradual
  • redução de erros no trânsito

Por outro lado, especialistas também levantam preocupações sobre maturidade e responsabilidade.

Segurança no trânsito é prioridade

Autoridades destacam que qualquer mudança precisa considerar a segurança.

Além disso, o Brasil ainda enfrenta desafios com acidentes envolvendo jovens condutores.

Por isso, o tema exige debate técnico e cautela.

Situação atual não mudou

Até o momento, nenhuma nova regra entrou em vigor.

Portanto, a CNH continua sendo permitida apenas a partir dos 18 anos.

Assim, motoristas devem seguir as normas atuais para evitar infrações.

 

 

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Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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