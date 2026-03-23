Estacionar na frente da própria garagem pode dar multa? Veja o que diz a lei

Código de Trânsito Brasileiro prevê infração mesmo quando o veículo pertence ao dono do imóvel

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Muitos motoristas acreditam que podem estacionar na frente da própria garagem sem qualquer problema. No entanto, estacionar na frente da própria garagem pode dar multa, conforme o que diz a lei de trânsito brasileira.

A regra está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e vale independentemente de quem seja o proprietário do imóvel.

O que diz a lei

O artigo 181, inciso IX, do CTB proíbe estacionar em frente a guias rebaixadas destinadas à entrada ou saída de veículos.

Ou seja, a legislação não faz distinção sobre quem é o dono da garagem.

Assim, mesmo que o veículo pertença ao proprietário da casa, a infração pode ser aplicada.

Multa e penalidades

Quando ocorre a infração, o motorista pode sofrer:

multa de natureza média

4 pontos na CNH

possibilidade de remoção do veículo

Portanto, a regra é clara e pode gerar prejuízo financeiro.

Por que a regra existe

A legislação busca garantir a organização do trânsito e evitar obstruções.

Além disso, a norma impede que veículos fiquem estacionados em locais que podem comprometer a circulação, inclusive em situações de emergência.

Por isso, a regra se aplica de forma geral.

Situações em que pode haver tolerância

Na prática, alguns agentes podem agir com bom senso quando identificam que o veículo pertence ao morador.

No entanto, essa tolerância não está prevista na lei.

Assim, o motorista não deve contar com essa possibilidade.

Como evitar problemas

Para evitar multa, o ideal é:

estacionar o veículo dentro da garagem

utilizar vagas permitidas na via

respeitar a sinalização local

Dessa forma, o condutor evita autuações e mantém a regularidade.

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