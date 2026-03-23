Meteorologia faz alerta para raios, ventanias e tempestades de até 50 mm em Goiás; veja previsão

Semana se mantém com variação de sol intenso e nebulosidade durante o dia, com combinação de tempo quente e umidade

Ícaro Gonçalves - 23 de março de 2026

Chuva caindo em Anápolis. (Foto: Portal 6)

Se engana quem acha que o calorão que afeta Goiás nesta segunda-feira (23) é sinal do fim das chuvas. Na verdade, o estado ainda deve ser afetado por temporais de até 50 mm ao dia, com alerta para 84 municípios goianos.

O alerta faz parte do prognóstico emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo). Segundo o órgão, a semana se mantém com variação de sol intenso e nebulosidade durante o dia, combinando calor e umidade, o que favorece a instabilidade climática.

A chuva pode atingir entre 20 mm e 30 mm de chuva por hora em diversas cidades, ou até 50 mm ao dia. Também deve ocorrer a incidência de raios e rajadas de vento de até 50 km/h em algumas áreas do estado.

Ao longo de terça-feira (24), as regiões mais afetadas devem ser o Leste e o Norte de Goiás, onde pode chover até 35 mm. O calor também será intenso, com máxima de 33ºC.

Na região Central, as precipitações devem acumular até 30 mm, com mínima de 19ºC e máxima de 32ºC.

Dados do Climatempo mostram que a chuva deve chegar em Goiânia logo no começo da tarde, às 13h, com pico de intensidade por volta das 15h. Ao longo do dia, deve chover até 08 mm na Grande Goiânia.

Em Anápolis, o cenário será parecido, com acumulado no dia de 07 mm e maior intensidade de chuva no período da tarde. Na cidade, porém, a temperatura será mais amena, com máxima de 29ºC.

Ainda conforme o boletim do Cimehgo, nas regiões Oeste e Sul de Goiás choverá menos, com acumulado de 25 mm e temperatura máxima de 33ºC, enquanto na região Sudoeste serão 20 mm.

Em Rio Verde, o tempo também deve ser instável, com acumulado máximo de 8 mm ao longo de terça-feira (24), e calor de até 32ºC.

Confira a lista de municípios sob risco de tempestades:

Estão sob alerta as cidades de Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alto Horizonte, Alvorada do Norte, Amaralina, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Baliza, Barro Alto, Bom Jardim de Goiás, Bonópolis, Buritinópolis, Cabeceiras, Cachoeira Alta, Caçu, Campinaçu, Campinorte, Campos Belos e Campos Verdes.

Também Ceres, Chapadão do Céu, Crixás, Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Estrela do Norte, Flores de Goiás, Formosa, Formoso, Goianésia, Guarani de Goiás, Guarinos, Hidrolina, Iaciara, Itajá, Itapaci, Itarumã, Jaraguá, Jataí, Jesúpolis, Lagoa Santa, Mambaí e Mara Rosa.

Além disso, estão sob alerta Mimoso de Goiás, Mineiros, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte, Mundo Novo, Mutunópolis, Niquelândia, Nova Crixás, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma, Novo Planalto, Padre Bernardo, Paranaiguara, Perolândia, Pilar de Goiás, Pirenópolis, Planaltina e Porangatu.

Além de Portelândia, Posse, Rialma, Santa Isabel, Santa Rita do Araguaia, Santa Rita do Novo Destino, Santa Tereza de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São Domingos e São Francisco de Goiás.

Por fim, São João D’Aliança, São Miguel do Araguaia, São Simão, Serranópolis, Simolândia, Sítio D’Abadia, Trombas, Uirapuru, Uruaçu, Vila Propício, São Luiz do Norte e Goiânia.

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