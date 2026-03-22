Risco de tempestades durante a semana acende alerta para dezenas de municípios em Goiás; veja previsão

Chuvas isoladas podem atingir entre 20 mm e 30 mm de chuva por hora, ou até 50 mm ao dia, em especial na região Central do estado

Ícaro Gonçalves - 22 de março de 2026

Tempestade na BR-153, em Aparecida de Goiânia (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Toda a umidade vinda da região Norte do país continua afetando o clima em Goiás. Segundo o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo), 68 municípios do estado estão sob alerta para tempestades intensas nesta segunda-feira (23).

O risco potencial, contudo, parece estar perdendo força com o fim do verão, que ocorreu na sexta-feira (20). Há uma semana, eram 118 municípios em alerta.

Segundo o órgão, os temporais isolados podem atingir entre 20 mm e 30 mm de chuva por hora, ou até 50 mm ao dia. Também podem ocorrer rajadas de vento de até 50 km/h.

As chuvas mais intensas devem ocorrer no Centro goiano, com previsão de 30 mm ao longo do dia. A temperatura deve chegar a 32º C, com mínima de 17º C.

Em Goiânia, as precipitações devem chegar a 08mm, em especial no fim da tarde e início da noite, com máxima de 32º C. Já em Anápolis, choverá menos, com até 5 mm e calor de até 29ºC.

Nas regiões Norte e Oeste, o acumulado deve chegar a 25 mm, com máxima de 33º C.

Já no Leste, Sul e Sudoeste de Goiás, o Cimehgo aponta temporal de até 20 mm na segunda (23), e calor máximo de 33º C. Em Rio Verde, a previsão é de 5 mm de chuva.

Entre outros municípios destacados pelo Cimehgo estão São Domingos, com previsão de 10 mm, Porangatu com 8mm, além de Catalão, Jataí e Formosa com 7 mm previstos.

Confira a lista de municípios sob risco de tempestades:

Estão sob alerta as cidades de Acreúna, Água Limpa, Águas Lindas de Goiás, Alvorada do Norte, Americano do Brasil, Aporé, Araguapaz, Barro Alto, Buritinópolis, Cachoeira Alta, Caiapônia, Campinaçu, Campos Belos, Carmo do Rio Verde, Ceres, Chapadão do Céu, Corumbaíba e Damianópolis.

Também Divinópolis de Goiás, Faina, Goianésia, Guaraíta, Guarani de Goiás, Guarinos, Hidrolina, Iaciara, Ipiranga de Goiás, Itajá, Itapaci, Itapuranga, Itarumã, Lagoa Santa, Mambaí, Marzagão, Matrinchã, Monte Alegre de Goiás e Montividiu.

Além disso, estão sob alerta Morro Agudo de Goiás, Nova América, Nova Glória, Novo Planalto, Padre Bernardo, Palmelo, Paranaiguara, Paraúna, Pilar de Goiás, Pires do Rio, Portelândia, Posse, Rialma, Rianápolis, Rio Verde, Rubiataba, Santa Isabel, Santa Rita do Araguaia e Santa Rita do Novo Destino.

Além de Santa Terezinha de Goiás, Santo Antônio da Barra, São Domingos, São Patrício, São Simão, Simolândia, Sítio d’Abadia, Uruaçu, Uruana, Vila Propício, São Luiz do Norte e Goiânia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!