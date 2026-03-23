O problema que parecia eterno vai acabar e trazer felicidade para esses 5 signos

Depois de um período marcado por desgaste, incertezas e sensação de bloqueio, alguns signos podem finalmente respirar mais aliviados

Layne Brito - 23 de março de 2026

Cena do filme Uma Garota de Muita Sorte, da Netflix. (Foto: Print/Trailler Netflix/YouTube)

Há fases da vida que parecem não ter fim. Problemas que se arrastam, preocupações que roubam o sono e situações mal resolvidas acabam criando a sensação de que nada muda, por mais que o tempo passe.

Para alguns signos, porém, esse clima de peso pode estar com os dias contados, abrindo espaço para uma etapa mais leve, promissora e feliz.

Os próximos movimentos astrológicos indicam um momento de virada para quem vinha enfrentando desafios emocionais, financeiros ou até pessoais de forma intensa.

O que antes parecia emperrado começa a dar sinais de solução, e isso tende a trazer não apenas alívio, mas também uma renovação de esperança para seguir em frente com mais confiança.

Signos que podem viver esse alívio

1. Touro

Taurinos podem sentir que uma preocupação antiga ligada à estabilidade finalmente começa a perder força. O período favorece resoluções práticas e a retomada de uma sensação de segurança.

2. Câncer

Cancerianos devem perceber melhora em questões emocionais que vinham desgastando o coração. Conversas, reconciliações ou respostas aguardadas podem trazer paz.

3. Virgem

Virginianos entram em uma fase mais favorável para destravar pendências que pareciam intermináveis. O excesso de cobrança tende a diminuir, dando lugar a mais clareza.

4. Escorpião

Escorpianos podem encerrar um ciclo pesado e, com isso, abrir espaço para felicidade em áreas que estavam estagnadas. O momento é de libertação e recomeço.

5.Peixes

Piscianos têm chance de viver uma mudança positiva após um período de confusão e insegurança. A energia da semana favorece soluções inesperadas e uma sensação de alívio.

Fase favorece renovação

Mais do que o fim de um problema, esse momento representa uma mudança de energia.

Quando algo que parecia eterno começa a se resolver, a vida ganha outro ritmo, e até os planos deixados de lado voltam a parecer possíveis.

Para esses cinco signos, a tendência é de fechamento de ciclos desgastantes e abertura para dias mais felizes, leves e cheios de novas possibilidades.

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