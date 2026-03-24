Homem ganha 1 minuto de compras grátis no supermercado e surpreende com o que conseguiu pegar

Ação foi promovida pelo Farid Supermercado, que ofereceu ao participante a chance de pegar itens gratuitamente durante 60 segundos

Gabriel Yuri Souto - 24 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram @larissantanaa)

Uma ação promocional chamou atenção nas redes sociais após um cliente conseguir encher o carrinho em apenas um minuto. O caso do homem que ganhou 1 minuto de compras grátis no supermercado surpreendeu pelo valor final dos produtos escolhidos.

As informações foram compartilhadas pela influenciadora Larissa Santana (@larissantanaa), que mostrou o desafio envolvendo o noivo nas redes sociais.

Como funcionou o desafio

A ação foi promovida pelo Farid Supermercado, que ofereceu ao participante a chance de pegar itens gratuitamente durante 60 segundos.

Durante esse tempo, o cliente teve liberdade para escolher qualquer produto disponível na loja.

Assim, o desafio virou uma estratégia de marketing com grande repercussão.

Escolhas estratégicas fizeram diferença

O participante, identificado como Thallys Henrique, optou por produtos de maior valor.

Entre os itens selecionados, estavam:

carnes

whey protein

produtos com alto custo

Dessa forma, ele conseguiu aumentar o valor total da compra em pouco tempo.

Valor final impressiona

Ao final do desafio, o total dos produtos chegou a R$ 6.294,15.

Além disso, a escolha pelas carnes teve um motivo específico.

Segundo Larissa Santana, o noivo atua no setor alimentício, o que influenciou diretamente na decisão.

Relação com o negócio do participante

Thallys Henrique é proprietário de um restaurante, além de um bistrô e uma pizzaria em Itabirito (MG).

Por isso, ele priorizou itens que já fazem parte do dia a dia do negócio.

Assim, conseguiu transformar a ação promocional em vantagem prática.

Repercussão nas redes sociais

O vídeo rapidamente viralizou e gerou comentários de internautas.

Muitos destacaram:

a estratégia utilizada

o valor alcançado

a criatividade da ação

Além disso, a promoção despertou interesse de consumidores que sugeriram iniciativas semelhantes em outras cidades.

Estratégia que atrai clientes

Promoções desse tipo têm ganhado espaço no varejo.

Isso porque geram engajamento e visibilidade nas redes sociais.

Assim, supermercados conseguem atrair novos clientes e fortalecer a marca.

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