Homem ganha 1 minuto de compras grátis no supermercado e surpreende com o que conseguiu pegar
Ação foi promovida pelo Farid Supermercado, que ofereceu ao participante a chance de pegar itens gratuitamente durante 60 segundos
Uma ação promocional chamou atenção nas redes sociais após um cliente conseguir encher o carrinho em apenas um minuto. O caso do homem que ganhou 1 minuto de compras grátis no supermercado surpreendeu pelo valor final dos produtos escolhidos.
As informações foram compartilhadas pela influenciadora Larissa Santana (@larissantanaa), que mostrou o desafio envolvendo o noivo nas redes sociais.
Como funcionou o desafio
A ação foi promovida pelo Farid Supermercado, que ofereceu ao participante a chance de pegar itens gratuitamente durante 60 segundos.
- Sertanejas fazem batalha de rima para decidir quem leva a melhor entre MG e Goiás
- Maior esqueleto de metal do mundo: bilhões de aço abandonado para apodrecer a mais de 4 mil metros de altura
- Praça das esculturas: jardineiro de 89 anos podou mais de 200 formas em árvores e criou o espaço mais bonito do Brasil
Durante esse tempo, o cliente teve liberdade para escolher qualquer produto disponível na loja.
Assim, o desafio virou uma estratégia de marketing com grande repercussão.
Escolhas estratégicas fizeram diferença
O participante, identificado como Thallys Henrique, optou por produtos de maior valor.
Entre os itens selecionados, estavam:
- carnes
- whey protein
- produtos com alto custo
Dessa forma, ele conseguiu aumentar o valor total da compra em pouco tempo.
Valor final impressiona
Ao final do desafio, o total dos produtos chegou a R$ 6.294,15.
Além disso, a escolha pelas carnes teve um motivo específico.
Segundo Larissa Santana, o noivo atua no setor alimentício, o que influenciou diretamente na decisão.
Relação com o negócio do participante
Thallys Henrique é proprietário de um restaurante, além de um bistrô e uma pizzaria em Itabirito (MG).
Por isso, ele priorizou itens que já fazem parte do dia a dia do negócio.
Assim, conseguiu transformar a ação promocional em vantagem prática.
Repercussão nas redes sociais
O vídeo rapidamente viralizou e gerou comentários de internautas.
Muitos destacaram:
- a estratégia utilizada
- o valor alcançado
- a criatividade da ação
Além disso, a promoção despertou interesse de consumidores que sugeriram iniciativas semelhantes em outras cidades.
Estratégia que atrai clientes
Promoções desse tipo têm ganhado espaço no varejo.
Isso porque geram engajamento e visibilidade nas redes sociais.
Assim, supermercados conseguem atrair novos clientes e fortalecer a marca.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!