Resultado da Mega-Sena 2988: ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio principal acumula e fica ainda maior

Sem vencedores na faixa principal, valor do próximo sorteio sobe e aumenta expectativa entre apostadores

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto
Mega-Sena
(Imagem: Reprodução)

A Mega-Sena voltou a movimentar milhões de brasileiros que acompanham cada concurso na expectativa de conquistar uma virada de vida.

Quando o prêmio acumula, o interesse cresce ainda mais, e as apostas costumam aumentar em todo o país.

Foi exatamente isso que aconteceu no concurso mais recente.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2988 da Mega-Sena, desta terça-feira (24), o que fez o prêmio principal acumular novamente.

Com isso, o valor, que estava estimado em R$ 13 milhões, subiu e agora chega a cerca de R$ 17 milhões.

Os números sorteados foram:

21 – 23 – 28 – 36 – 57 – 58

Premiação das outras faixas

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, outras apostas foram premiadas nas faixas inferiores.

Na quina, com cinco acertos, 24 apostas foram vencedoras, e cada uma vai receber R$ 58.355,02.

Já na quadra, com quatro acertos, 1.753 apostas foram contempladas, com prêmio individual de R$ 1.316,91.

Próximo sorteio

Com o prêmio acumulado, a expectativa aumenta para o próximo concurso da Mega-Sena.

O sorteio do concurso 2989 está previsto para acontecer no dia 26 de março de 2026, quando os apostadores terão uma nova chance de disputar o valor milionário.

Afinal, a tendência é de aumento no número de apostas, impulsionado pelo prêmio maior, que costuma atrair ainda mais jogadores em todo o Brasil.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.