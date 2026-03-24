Resultado da Mega-Sena 2988: ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio principal acumula e fica ainda maior
Sem vencedores na faixa principal, valor do próximo sorteio sobe e aumenta expectativa entre apostadores
A Mega-Sena voltou a movimentar milhões de brasileiros que acompanham cada concurso na expectativa de conquistar uma virada de vida.
Quando o prêmio acumula, o interesse cresce ainda mais, e as apostas costumam aumentar em todo o país.
Foi exatamente isso que aconteceu no concurso mais recente.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2988 da Mega-Sena, desta terça-feira (24), o que fez o prêmio principal acumular novamente.
Com isso, o valor, que estava estimado em R$ 13 milhões, subiu e agora chega a cerca de R$ 17 milhões.
Os números sorteados foram:
21 – 23 – 28 – 36 – 57 – 58
Premiação das outras faixas
Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, outras apostas foram premiadas nas faixas inferiores.
Na quina, com cinco acertos, 24 apostas foram vencedoras, e cada uma vai receber R$ 58.355,02.
Já na quadra, com quatro acertos, 1.753 apostas foram contempladas, com prêmio individual de R$ 1.316,91.
Próximo sorteio
Com o prêmio acumulado, a expectativa aumenta para o próximo concurso da Mega-Sena.
O sorteio do concurso 2989 está previsto para acontecer no dia 26 de março de 2026, quando os apostadores terão uma nova chance de disputar o valor milionário.
Afinal, a tendência é de aumento no número de apostas, impulsionado pelo prêmio maior, que costuma atrair ainda mais jogadores em todo o Brasil.
