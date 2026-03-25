Não é só sal e alho: o tempero usado em restaurantes que deixa o bife suculento e cheio de sabor

Um truque simples transforma qualquer carne em uma experiência digna de restaurante

Daniella Bruno - 25 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Melhor tempero pra bife ou carne pra você fazer aí na sua casa é mais simples do que parece. Na prática, você faz tipo uma salmorinha: coloca água, vinagre ou limão (se preferir), tempero da casa, pimenta-do-reino e dois alhos bem graúdos, bem amassadinhos.

Quanto mais triturado o alho estiver, melhor será o resultado.

Além disso, você pode preparar essa salmorinha e deixar de um dia para o outro. Em seguida, mergulhe as carnes nessa água temperada e vá virando elas para que todas peguem bem o sabor.

Esse método, apesar de simples, faz toda a diferença. Isso porque a salmoura ajuda a carne a absorver melhor os temperos, deixando o bife mais macio, suculento e bem distribuído em sabor. Ou seja, você não depende apenas do sal na hora de fritar — a carne já chega pronta para o preparo.

Por que a salmoura deixa a carne mais suculenta

Primeiramente, a mistura de água com ácido (vinagre ou limão) ajuda a quebrar levemente as fibras da carne. Como resultado, o bife fica mais macio e fácil de mastigar.

Além disso, o alho e a pimenta-do-reino penetram na carne durante o tempo de descanso, intensificando o sabor de dentro para fora. Dessa forma, você garante um resultado muito mais equilibrado e marcante.

Outro ponto importante é o tempo. Quando você deixa a carne marinando de um dia para o outro, o efeito é ainda mais potente. No entanto, mesmo algumas horas já fazem diferença.

Dicas para potencializar ainda mais o sabor

Depois de retirar a carne da salmoura, seque levemente antes de levar à frigideira. Isso ajuda a formar aquela crostinha dourada por fora, enquanto mantém o interior suculento.

Além do mais, evite mexer demais na carne durante o preparo. Deixe selar bem de um lado antes de virar. Assim, você preserva os sucos internos e garante uma textura perfeita.

Se quiser, finalize com um toque de manteiga ou ervas frescas. Isso eleva ainda mais o sabor e deixa o prato com aquele toque de restaurante.

Por fim, ao adotar essa técnica simples, você transforma um bife comum em uma refeição muito mais saborosa. Em outras palavras, pequenos detalhes fazem toda a diferença no resultado final.

Veja como fazer no vídeo completo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Camila Chupel de Souza (@camila_chupel)

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