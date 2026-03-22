Não é só temperar: o passo antes de levar a carne à frigideira que deixa o bife macio e suculento no almoço

Conhecido pelo custo mais baixo, o corte fraldinha ganha destaque por maciez, sabor e versatilidade na churrasqueira

Gabriel Yuri Souto -
Muita gente aposta sempre nos mesmos cortes para churrasco, como picanha e alcatra. No entanto, açougueiros indicam um corte mais barato que entrega excelente resultado: a fraldinha.

Além de acessível, esse corte surpreende pelo sabor marcante e pela suculência quando preparado corretamente.

O corte que vem ganhando espaço

A fraldinha é retirada da parte traseira do boi, próxima ao abdômen. Por isso, possui fibras mais longas e uma camada de gordura que contribui para o sabor.

Apesar de ser menos valorizada que cortes nobres, ela oferece ótimo custo-benefício.

Assim, se tornou uma das principais escolhas de quem quer economizar sem abrir mão da qualidade.

Por que a fraldinha é ideal para churrasco

A fraldinha se destaca por algumas características importantes:

  • boa quantidade de gordura
  • sabor intenso
  • maciez quando preparada corretamente

Além disso, o corte responde bem ao calor da churrasqueira.

Por isso, quando bem feita, fica suculenta e com textura agradável.

Como preparar do jeito certo

Para garantir o melhor resultado, alguns cuidados fazem diferença.

Veja as principais dicas:

  • corte sempre contra as fibras
  • utilize sal grosso ou tempero simples
  • evite assar demais para não ressecar
  • deixe descansar antes de cortar

Dessa forma, a carne mantém seus sucos e fica mais macia.

Erro comum ao preparar

Um erro frequente é cortar a carne no sentido das fibras. Isso deixa o bife mais duro e menos agradável.

Além disso, exagerar no tempo de fogo pode comprometer a suculência.

Portanto, o controle do preparo é essencial.

Alternativa econômica e saborosa

Com o aumento do preço das carnes nobres, a fraldinha se tornou uma alternativa viável.

Além disso, ela atende tanto churrascos simples quanto encontros maiores.

Assim, o corte ganha cada vez mais espaço nas churrasqueiras brasileiras.

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego.

