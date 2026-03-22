Não é só temperar: o passo antes de levar a carne à frigideira que deixa o bife macio e suculento no almoço

Conhecido pelo custo mais baixo, o corte fraldinha ganha destaque por maciez, sabor e versatilidade na churrasqueira
Muita gente aposta sempre nos mesmos cortes para churrasco, como picanha e alcatra. No entanto, açougueiros indicam um corte mais barato que entrega excelente resultado: a fraldinha.
Além de acessível, esse corte surpreende pelo sabor marcante e pela suculência quando preparado corretamente.
O corte que vem ganhando espaço
A fraldinha é retirada da parte traseira do boi, próxima ao abdômen. Por isso, possui fibras mais longas e uma camada de gordura que contribui para o sabor.
Apesar de ser menos valorizada que cortes nobres, ela oferece ótimo custo-benefício.
Assim, se tornou uma das principais escolhas de quem quer economizar sem abrir mão da qualidade.
Por que a fraldinha é ideal para churrasco
A fraldinha se destaca por algumas características importantes:
- boa quantidade de gordura
- sabor intenso
- maciez quando preparada corretamente
Além disso, o corte responde bem ao calor da churrasqueira.
Por isso, quando bem feita, fica suculenta e com textura agradável.
Como preparar do jeito certo
Para garantir o melhor resultado, alguns cuidados fazem diferença.
Veja as principais dicas:
- corte sempre contra as fibras
- utilize sal grosso ou tempero simples
- evite assar demais para não ressecar
- deixe descansar antes de cortar
Dessa forma, a carne mantém seus sucos e fica mais macia.
Erro comum ao preparar
Um erro frequente é cortar a carne no sentido das fibras. Isso deixa o bife mais duro e menos agradável.
Além disso, exagerar no tempo de fogo pode comprometer a suculência.
Portanto, o controle do preparo é essencial.
Alternativa econômica e saborosa
Com o aumento do preço das carnes nobres, a fraldinha se tornou uma alternativa viável.
Além disso, ela atende tanto churrascos simples quanto encontros maiores.
Assim, o corte ganha cada vez mais espaço nas churrasqueiras brasileiras.
