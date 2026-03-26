“Quando os chineses vieram para o Brasil, a indústria brasileira acordou”, diz Lula em Anápolis
Declaração foi feita durante evento na Caoa, que marca nova fase da produção com parceria da chinesa Changan
Durante agenda na fábrica da Caoa, em Anápolis, nesta quinta-feira (26), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que a indústria automobilística brasileira voltou a reagir após a chegada de montadoras chinesas ao país.
A fala ocorreu na cerimônia que marcou a reinauguração da planta e o início da produção de veículos em parceria com a Changan, montadora chinesa que passa a integrar o parque industrial do município. O primeiro modelo a ser fabricado será o Uni-T.
Ao comentar o cenário do setor, Lula destacou que a indústria passou anos sem novos investimentos e que a entrada das empresas chinesas foi decisiva para mudar esse quadro.
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“Quando os chineses vieram para o Brasil, a indústria brasileira acordou”, afirmou.
Segundo o presidente, após esse movimento, empresas do setor anunciaram cerca de R$ 190 bilhões em investimentos até 2030, indicando uma retomada do crescimento da indústria automotiva.
Ele ressaltou que, antes disso, o segmento enfrentava um período de estagnação, com pouca renovação de modelos e ausência de novos projetos industriais no país.
A parceria entre a Caoa e a Changan, apresentada durante o evento, é apontada como um dos principais exemplos desse novo ciclo, com expectativa de ampliação da produção, geração de empregos e fortalecimento da indústria nacional a partir de Anápolis.