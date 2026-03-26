“Quando os chineses vieram para o Brasil, a indústria brasileira acordou”, diz Lula em Anápolis

Declaração foi feita durante evento na Caoa, que marca nova fase da produção com parceria da chinesa Changan

Davi Galvão Davi Galvão -
“Quando os chineses vieram para o Brasil, a indústria brasileira acordou”, diz Lula em Anápolis
Fala ocorreu na cerimônia que marcou a reinauguração da planta e o início da produção de veículos em parceria com a Changan. (Foto: Divulgação)

Durante agenda na fábrica da Caoa, em Anápolis, nesta quinta-feira (26), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que a indústria automobilística brasileira voltou a reagir após a chegada de montadoras chinesas ao país.

A fala ocorreu na cerimônia que marcou a reinauguração da planta e o início da produção de veículos em parceria com a Changan, montadora chinesa que passa a integrar o parque industrial do município. O primeiro modelo a ser fabricado será o Uni-T.

Ao comentar o cenário do setor, Lula destacou que a indústria passou anos sem novos investimentos e que a entrada das empresas chinesas foi decisiva para mudar esse quadro.

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“Quando os chineses vieram para o Brasil, a indústria brasileira acordou”, afirmou.

Segundo o presidente, após esse movimento, empresas do setor anunciaram cerca de R$ 190 bilhões em investimentos até 2030, indicando uma retomada do crescimento da indústria automotiva.

Ele ressaltou que, antes disso, o segmento enfrentava um período de estagnação, com pouca renovação de modelos e ausência de novos projetos industriais no país.

A parceria entre a Caoa e a Changan, apresentada durante o evento, é apontada como um dos principais exemplos desse novo ciclo, com expectativa de ampliação da produção, geração de empregos e fortalecimento da indústria nacional a partir de Anápolis.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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