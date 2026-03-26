Em Anápolis, Lula diz que Brasil viveu “anos de obscuridade” com Bolsonaro e Temer no poder

Presidente relacionouperíodo à queda na produção industrial, especialmente no setor automobilístico, que, segundo ele, deixou de receber novos investimentos por vários anos

Natália Sezil - 26 de março de 2026

Lula relacionou esse período à queda na produção industrial. (Foto: Captura de Tela/YouTube/CanalGOV)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira (26), em Anápolis, que o Brasil atravessou um período de retrocesso econômico durante os governos de seus antecessores, Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB).

Durante discurso na fábrica da Caoa, ele disse que o país enfrentou cerca de sete anos de “obscuridade”, marcados pela ausência de investimentos e por um ambiente de instabilidade.

“Foi quase que sete anos de obscuridade nesse país, em que o espetáculo era mentira através do celular, era fake news, era o ódio, era a disseminação da discórdia”, afirmou.

Lula relacionou esse período à queda na produção industrial, especialmente no setor automobilístico, que, segundo ele, deixou de receber novos investimentos por vários anos.

Ele também apontou que a desinformação e a polarização política contribuíram para afastar o foco das discussões econômicas, o que teria impactado diretamente o desempenho da indústria no país.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.