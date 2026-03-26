O destino eleito como o 2º melhor para se viver no interior do Brasil, com 15 km de parques e locomotiva fundada por Dom Pedro II

Cidade do interior paulista se destaca por parque de 15 km, qualidade de vida elevada e atrações históricas ligadas ao período imperial

Gabriel Dias - 26 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Drone Culture BR)

Nem sempre uma grande mudança começa com um plano detalhado. Às vezes, ela nasce de uma simples decisão — como a que transformou uma cidade do interior paulista em referência nacional de qualidade de vida.

Localizada a cerca de 100 km da capital, Indaiatuba ganhou destaque ao apostar, ainda nos anos 1980, em um modelo urbano diferente. Em vez de canalizar um córrego que cortava o município, a cidade optou por recuperar a área, plantar milhares de mudas e criar um parque linear que hoje se estende por cerca de 15 km.

Décadas depois, o resultado dessa escolha é visível não apenas na paisagem, mas também nos indicadores sociais. Com alto índice de desenvolvimento humano e crescimento populacional expressivo desde os anos 2000, o município consolidou-se como um dos melhores lugares para se viver no interior do país.

Mas Indaiatuba não chama atenção apenas pela organização urbana. A cidade também preserva elementos históricos que ajudam a contar parte do passado do Brasil. Um dos destaques é a locomotiva nº 10, fabricada nos Estados Unidos em 1874 e ligada à antiga Estrada de Ferro Ytuana. O equipamento, associado ao período do Império, hoje integra o acervo do Museu Ferroviário local.

Além disso, o município reúne atrações que combinam lazer, cultura e natureza. O Parque Ecológico, projetado pelo arquiteto Ruy Ohtake, tornou-se um dos principais pontos de convivência da cidade, com ciclovias, áreas de esporte e espaços voltados para toda a família.

A proximidade com Campinas e o fácil acesso por rodovias e pelo Aeroporto de Viracopos também contribuem para o crescimento contínuo da região. Ainda assim, Indaiatuba mantém um ritmo mais tranquilo, distante do caos das grandes metrópoles.



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