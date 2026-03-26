Quina 6985: sorteio não teve nenhum ganhador e prêmio acumula em mais de R$ 7 milhões

Apesar de não haver ganhadores com cinco acertos, a Quina 6985 premiou milhares de pessoas que acertaram entre dois e quatro números

Isabella Valverde - 26 de março de 2026

(Foto: Divulgação)

No concurso 6985 da Quina, realizado na noite desta quarta-feira (25) no Espaço da Sorte, em São Paulo, ninguém conseguiu cravar as cinco dezenas sorteadas, fazendo com que o prêmio principal acumulasse mais uma vez.

Com o novo acúmulo, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio saltou para R$ 7,3 milhões, aumentando a expectativa de quem sonha em se tornar o mais novo milionário do Brasil.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 09 – 39 – 43 – 73

Premiação das faixas secundárias

Apesar de não haver ganhadores com cinco acertos, a Quina 6985 premiou milhares de pessoas que acertaram entre dois e quatro números. O destaque ficou para a quadra, que pagará mais de R$ 10 mil para cada bilhete premiado.

Próximo sorteio

O próximo concurso da Quina, de número 6986, está agendado para esta quinta-feira (26). Com o prêmio estimado em R$ 7,3 milhões, a tendência é que o volume de apostas cresça significativamente

Para participar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas, pelo site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo de loterias.

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