Truque prático para limpar o ventilador sem precisar desmontar o aparelho e sem fazer sujeira

Método com mistura caseira e saco plástico ajuda a remover poeira acumulada de forma rápida e sem bagunça

Gabriel Yuri Souto - 27 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tea/Youtube)

Manter o ventilador limpo nem sempre é uma tarefa simples. Com o tempo, poeira e sujeira se acumulam nas grades e nas hélices, o que pode comprometer o desempenho e até espalhar impurezas pelo ambiente.

No entanto, um truque prático tem viralizado por permitir a limpeza do ventilador sem precisar desmontar o aparelho. A técnica utiliza uma mistura caseira e um saco plástico para remover a sujeira de forma rápida e sem fazer bagunça.

Como funciona o truque do ventilador

O método se baseia em uma solução de limpeza que ajuda a soltar a poeira acumulada. Em seguida, o uso de uma sacola plástica impede que a sujeira se espalhe pelo ambiente.

A mistura geralmente inclui água morna, detergente, vinagre e bicarbonato. Esses ingredientes atuam juntos para dissolver gordura, eliminar odores e soltar partículas de sujeira .

Além disso, quando o ventilador é ligado, o movimento das hélices ajuda a deslocar a sujeira, que fica retida dentro do saco plástico.

Passo a passo para fazer em casa

O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos:

Desligue o ventilador da tomada

Prepare uma mistura com água morna, detergente, vinagre e bicarbonato

Coloque a solução em um borrifador

Aplique o líquido nas grades e hélices

Cubra a parte frontal com um saco plástico bem preso

Ligue o ventilador por alguns minutos

Desligue e retire o saco com cuidado

Esse método ajuda a remover sujeiras leves e médias sem precisar desmontar o aparelho .

Por que a mistura funciona

O detergente atua na remoção de gordura, enquanto o vinagre ajuda a desinfetar e eliminar odores. Já o bicarbonato potencializa a limpeza ao ajudar a soltar a sujeira.

Por isso, a combinação desses ingredientes forma um limpador eficiente e acessível, ideal para manutenção rápida do ventilador .

Cuidados importantes durante a limpeza

Apesar da praticidade, alguns cuidados são essenciais:

Nunca aplique a solução com o ventilador ligado

Evite excesso de líquido para não atingir o motor

Não bloqueie as saídas de ventilação

Utilize o método apenas para sujeira leve ou moderada

Especialistas recomendam que, em casos de sujeira pesada, a limpeza completa com desmontagem ainda é a melhor opção .

Quando usar esse truque

Esse método funciona melhor como manutenção periódica. Ou seja, ele ajuda a manter o ventilador limpo no dia a dia, evitando o acúmulo excessivo de poeira.

Assim, além de facilitar a rotina, o truque também contribui para melhorar a circulação de ar e a qualidade do ambiente.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por SILVALINA RIBEIROC | DICAS DE CASA/ARTESANATO E RECICLAGEM (@silvalinaribeiroc)

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