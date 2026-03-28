Caiado confirma que nome do PSD para disputa presidencial será conhecido na segunda-feira (30)

Definição será feita pela direção nacional do partido, que deve anunciar o escolhido para a disputa ao Planalto

Davi Galvão Davi Galvão -
Caiado confirma que nome do PSD para disputa presidencial será conhecido na segunda-feira (30)
Ronaldo Caiado, governador de Goiás. (Foto: Davi Galvão)

O governador Ronaldo Caiado (PSD) confirmou neste sábado (28), em Anápolis, que o PSD vai definir na próxima segunda-feira (30) o nome que disputará a Presidência da República pela sigla.

Segundo Caiado, a decisão caberá ao presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, responsável por oficializar o escolhido.

“A definição será feita na segunda-feira. O presidente Gilberto Kassab vai anunciar o nome que representará o PSD na disputa nacional”, afirmou.

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Caiado disputa a indicação diretamente com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O cenário foi definido após o governador do Paraná, Ratinho Junior, desistir da disputa interna para concluir o mandato.

Com apenas dois nomes na disputa, Caiado passou a concentrar força dentro do partido na reta final do processo de escolha.

A declaração foi dada durante agenda em Anápolis, a última cumprida por Caiado na cidade ainda como governador. No mesmo compromisso, ele confirmou que fará a transmissão do cargo na terça-feira (31), quando o comando do estado será repassado ao vice-governador Daniel Vilela (MDB).

Durante a agenda, o Governo de Goiás inaugurou a modernização da UTI Adulto e a ampliação do Serviço de Diagnóstico por Imagem do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), com investimento de R$ 3,18 milhões.

 

 

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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