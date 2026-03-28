O segredo das coreanas: como usar soro fisiológico no rosto para uma pele de porcelana

Popular nas rotinas de skincare, o soro fisiológico ganhou espaço por ajudar a acalmar a pele e dar sensação imediata de frescor

Layne Brito - 28 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Simples, barato e fácil de encontrar, o soro fisiológico virou um dos truques mais comentados entre quem busca uma rotina de cuidados mais delicada com a pele.

O produto ganhou fama especialmente entre adeptas do skincare asiático por ser visto como um reforço para acalmar o rosto após a limpeza e deixar uma sensação imediata de frescor.

O sucesso, porém, não está apenas no uso em si, mas na forma como ele é incorporado ao dia a dia.

Quais são os benefícios do soro fisiológico no rosto?

Entre os principais benefícios do soro fisiológico está a capacidade de proporcionar alívio à pele sensibilizada, principalmente em momentos de vermelhidão, ardência leve ou desconforto causado pelo calor.

Quando usado gelado, ele também ajuda a reduzir temporariamente o inchaço do rosto e a suavizar a aparência dos poros, deixando a pele com aspecto mais descansado.

Outro ponto que chama atenção é a sensação de limpeza equilibrada.

Muita gente usa o soro como etapa final após lavar o rosto, justamente para trazer conforto e ajudar a remover resíduos que ainda possam ter ficado na pele.

Além disso, ele pode funcionar como apoio antes de séruns e hidratantes, mantendo o rosto levemente úmido e preparado para receber os próximos produtos da rotina.

Como usar o produto sem exageros

Uma das formas mais populares de uso é borrifar ou aplicar o soro gelado no rosto já limpo e deixar secar naturalmente.

Também há quem prefira fazer compressas com algodão por alguns minutos, principalmente quando a pele está irritada ou quente.

Em máscaras de argila, o produto ainda pode entrar como alternativa para tornar a aplicação mais suave.

Apesar da praticidade, o soro fisiológico não substitui hidratante, protetor solar nem tratamentos específicos.

Ele funciona como um complemento, não como solução única.

Por isso, o ideal é usar com moderação, manter o produto bem armazenado e observar a reação da pele.

Quando entra na rotina da maneira correta, ele pode, sim, se tornar um aliado para quem busca um rosto com aparência mais calma, fresca e uniforme.

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