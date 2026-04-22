Como escolher a fruta no mercado e saber se ela tá docinha e pronta para comer

Aparência, aroma e textura ajudam a identificar se a fruta está madura no ponto certo e pronta para ser consumida

Layne Brito - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Escolher fruta no mercado parece uma tarefa simples, mas nem sempre é tão fácil quanto parece. Em meio a tantas opções nas bancas e prateleiras, muita gente acaba levando para casa itens ainda verdes demais ou maduros além do ideal, o que pode comprometer o sabor e até o aproveitamento.

A boa notícia é que alguns sinais costumam ajudar bastante na hora de descobrir se a fruta está docinha e pronta para comer.

O primeiro passo é observar a aparência com atenção. Cor uniforme, casca sem machucados profundos e aspecto saudável costumam ser bons indícios.

Em muitos casos, o tom da fruta já entrega bastante sobre o ponto de maturação, principalmente quando ela deixa para trás o aspecto muito esverdeado e passa a apresentar uma coloração mais viva e natural.

Outro detalhe importante é o toque. Frutas muito duras ainda podem estar verdes, enquanto as macias demais podem já ter passado do ponto.

O ideal costuma ser encontrar um equilíbrio, com leve maciez ao pressionar delicadamente, sem que a fruta esteja mole ou com partes afundadas.

Esse cuidado ajuda bastante na escolha de itens como manga, abacate, pêssego, pera e mamão.

O aroma também faz diferença. Quando a fruta está madura, geralmente libera um cheiro mais adocicado e perceptível, principalmente próximo ao caule.

Se não tiver cheiro algum, pode ser sinal de que ainda falta amadurecer. Já um odor forte demais pode indicar que ela está muito passada.

Além disso, vale olhar o contexto geral. Frutas muito brilhantes, excessivamente duras ou com aparência bonita demais, mas sem cheiro e sem textura agradável, nem sempre estão no melhor ponto para consumo imediato.

Por outro lado, pequenos sinais naturais de maturação, quando não comprometem a casca, podem indicar que a fruta está pronta para ser aproveitada.

No fim das contas, escolher uma fruta doce no mercado depende mais de atenção do que de sorte.

Observar cor, firmeza, cheiro e aparência geral pode fazer toda a diferença para levar para casa um alimento mais saboroso, fresco e no ponto certo para comer.

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