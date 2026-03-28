Projeto ousado vai levar 2.400 pessoas para Alpha Centauri em uma jornada interestelar de 400 anos em uma nave espacial que terá 58 km de comprimento

Projeto de nave para Alpha Centauri impressiona, mas ainda é teórico e depende de tecnologias que a humanidade não domina

Gabriel Dias - 28 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/IA)

Uma nave capaz de levar milhares de pessoas para outro sistema estelar ao longo de séculos pode parecer ficção científica — e, por enquanto, ainda é.

O conceito da nave espacial Chrysalis, frequentemente citado como uma das ideias mais ambiciosas da exploração espacial, existe apenas no campo teórico.

Desenvolvido dentro do Project Hyperion, da Initiative for Interstellar Studies, o projeto propõe uma nave interestelar com cerca de 58 quilômetros de extensão, projetada para abrigar até 2.400 pessoas em uma viagem que poderia durar aproximadamente 400 anos até o sistema Alpha Centauri.

A proposta é que a nave espacial funcione como uma cidade autossustentável no espaço, com áreas residenciais, produção de alimentos e sistemas capazes de sustentar várias gerações humanas ao longo da jornada.

O destino imaginado seria Proxima Centauri b, um exoplaneta localizado na chamada zona habitável — embora ainda não exista confirmação de que ele realmente possa sustentar vida.

Apesar do nível de detalhamento, o projeto está muito distante da realidade tecnológica atual.

Hoje, a humanidade ainda não domina sistemas essenciais para viabilizar esse tipo de missão, como propulsão interestelar eficiente, geração contínua de energia por fusão nuclear e suporte de vida capaz de funcionar por séculos sem interrupção.

Além disso, desafios como a exposição à radiação espacial, a manutenção estrutural ao longo de gerações e os impactos psicológicos do isolamento extremo ainda não possuem soluções práticas comprovadas.

Outro ponto importante é que a viagem proposta é interestelar, ou seja, dentro da própria Via Láctea e não intergaláctica, como muitas vezes é divulgado de forma equivocada.

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