A forma correta de fazer entrevista de emprego, segundo recrutadores

Forma de se apresentar na entrevista pode definir contratação; especialistas apontam estratégia que vai além do currículo

Gabriel Dias - 30 de março de 2026

Vagas são para níveis Sênior, Pleno e Júnior (Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil)

Em processos seletivos cada vez mais disputados, não é apenas o currículo que define quem avança ou fica pelo caminho. Em muitos casos, o que pesa mesmo é a forma como o candidato se apresenta nos primeiros minutos da entrevista — um detalhe que pode parecer simples, mas costuma ser decisivo.

Nos últimos dias, o tema voltou a ganhar força após um vídeo publicado no X (antigo Twitter) viralizar ao mostrar uma abordagem diferente para se apresentar em entrevistas de emprego, reacendendo o debate sobre o que realmente chama a atenção dos recrutadores.

É comum que profissionais entrem na sala prontos para repetir suas experiências, cursos e conquistas, acreditando que isso basta para impressionar. No entanto, especialistas apontam que essa estratégia já não é suficiente — afinal, essas informações já estão no currículo.

Mais do que currículo: o que os recrutadores querem ouvir

Hoje, empresas buscam candidatos que consigam ir além do básico. Mais do que competências técnicas, o foco está na autenticidade, na capacidade de comunicação e na conexão com os valores da organização.

Em vez de transformar a entrevista de emprego em uma sequência de dados, a recomendação é apostar em uma apresentação mais estratégica, capaz de destacar a personalidade e o propósito do candidato logo no início da conversa.

A importância de contar uma história

Candidatos que conseguem construir uma narrativa envolvente tendem a se destacar com mais facilidade. Ao compartilhar experiências marcantes, princípios pessoais ou momentos decisivos da própria trajetória, é possível criar uma conexão mais direta com o recrutador.

Essa abordagem transforma a apresentação inicial em algo memorável. Em vez de apenas responder perguntas, o candidato passa a conduzir a conversa, mostrando clareza sobre sua jornada e seus objetivos.

Como se destacar logo no início

Uma das principais orientações é evitar começar com informações óbvias, como formação ou histórico profissional — dados que o recrutador já conhece. O ideal é abrir a fala com algo que traduza sua essência, como um valor pessoal, uma motivação ou uma experiência significativa.

A partir disso, o candidato pode conectar essa história à sua trajetória profissional, mostrando como suas vivências contribuíram para o desenvolvimento de habilidades e interesses na área.

Para finalizar, apresentar de forma clara como pode gerar valor para a empresa costuma ser o diferencial. Esse alinhamento entre história pessoal e objetivo profissional aumenta as chances de transformar a entrevista em uma conversa marcante — e decisiva.

🔴 ÚLTIMA HORA: Homem viraliza nas redes sociais após ensinar a forma correta de fazer uma entrevista de emprego, deixando internautas impressionados. pic.twitter.com/8lNW5MW98A — Primeiro Front (@PrimeiroFront) March 26, 2026

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