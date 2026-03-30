“Ninguém atinge 88% de aprovação sendo radical”, diz Caiado em evento de lançamento da pré-candidatura
Em meio ao lançamento da pré-candidatura à presidência, o governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) ressaltou o alto índice de aprovação que atingiu durante os dois mandatos à frente do estado, e rechaçou qualquer proximidade com o radicalismo.
“Ninguém atinge 88% sendo radical. Eu sou uma pessoa que aprendi a cuidar de vidas. Acredito na ciência, acredito na pesquisa e no avanço tecnológico”, afirmou o governador.
Segundo Caiado, a experiência como médico e cirurgião construíram nele a aptidão ‘por cuidar de pessoal’. “É aquilo que foi minha formação e sempre soube fazer. Faço e continuo fazendo na política. Ou seja, a prática é a mesma, apenas o paciente mudou”, disse.
Escolha do PSD
Como noticiado pelo Portal 6, a escolha por Caiado ocorreu após a desistência da disputa por parte do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Desde então, o governador de Goiás vinha intensificando a campanha para a indicação.
