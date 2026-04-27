Motorista de aplicativo de Aparecida de Goiânia vive momentos de terror após foragido do Piauí anunciar assalto no meio da corrida

Vítima relembrou os momentos de terror vividos, no qual relata ter sido posta sob a mira de uma arma e ameaçada de morte

Davi Galvão Davi Galvão -
Criminoso que assaltou motorista de aplicativo foi preso em flagrante. (Foto: Reprodução)
Criminoso que assaltou motorista de aplicativo foi preso em flagrante. (Foto: Reprodução)

Uma motorista de aplicativo passou por uma situação assustadora após iniciar uma corrida em Aparecida de Goiânia neste domingo (26) e ser vítima de um violento assalto. O criminoso que é condenado a seis anos de reclusão no Piauí, foi preso horas depois.

A violência começou por volta das 16h, quando o passageiro anunciou o crime na altura do Residencial Maria Luiza, nas proximidades do Fórum Criminal.

A motorista, de 27 anos, havia buscado o homem no Terminal Rodoviário de Goiânia cerca de 40 minutos antes. O destino final seria o Aparecida Shopping, mas, antes da chegada, o suspeito sacou uma faca, ameaçou a trabalhadora e roubou um iPhone 14 Plus e alguns cartões.

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Em um vídeo, gravado após a ocorrência, a vítima relembra os momentos de terror vividos, relatando ter sido posta sob a mira de uma arma e ameaçada de morte.

Após o crime, o assaltante fugiu a pé, mas foi localizado e capturado pela Polícia Militar (PM) por volta das 20h50.

Os policiais localizaram o jovem, de 22 anos, no setor Jardim Eldorado. Durante a abordagem, a equipe recuperou o celular e dois cartões bancários pertencentes à vítima.

O criminoso foi levado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e autuado por roubo qualificado e segue à disposição do Judiciário para o cumprimento da pena em regime fechado.

 

 

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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