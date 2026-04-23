Oportunidade de emprego: Petrobras abre programa gratuito com cursos e bolsa de até R$ 858 para brasileiros

Petrobras oferece qualificação gratuita, bolsa mensal e prioridade a públicos vulneráveis em programa voltado à empregabilidade

Gustavo de Souza - 23 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Autonomia e Renda)

A chance de se preparar para o mercado sem pagar nada e ainda receber bolsa virou um atrativo extra no novo ciclo do programa Autonomia e Renda, da Petrobras. A iniciativa foi estruturada para ampliar a empregabilidade de brasileiros em situação de vulnerabilidade, com cursos gratuitos, apoio financeiro e seleção por critérios sociais.

Segundo a Petrobras, o programa oferece cursos técnicos e profissionalizantes em parceria com Institutos Federais e unidades do SENAI. A página oficial informa cerca de 20 mil vagas, distribuídas em 46 municípios de 11 estados, além de 34 cursos gratuitos, desde a inscrição até o material didático.

O público prioritário inclui pessoas de baixa renda, sem vínculo formal de emprego e moradoras das áreas de abrangência das operações da estatal. A seleção também prioriza mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, refugiados, pessoas com deficiência e pessoas pretas e pardas.

Um dos principais chamarizes é a bolsa-auxílio paga durante o período de formação. A Petrobras informa que participantes com frequência mensal superior a 75% recebem R$ 660, enquanto mulheres com filhos de até 11 anos podem receber R$ 858.

As inscrições são gratuitas e feitas pelo portal oficial do programa, onde há editais abertos em diferentes estados. Nesta semana, o site reúne chamadas para cursos de qualificação em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná e Minas Gerais, além do edital nacional do eixo Tecnologia.

A nova frente de tecnologia, lançada em parceria com o SENAI, mira jovens de 17 a 22 anos. Nessa modalidade, a etapa inicial é online e nacional, com previsão de atender mais de 10 mil participantes; depois, até 420 estudantes poderão avançar para a fase presencial, com bolsa mensal de R$ 700.

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