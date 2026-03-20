Chega atualização do Android para acabar com uma das maiores dores de cabeça dos usuários

Atualização silenciosa chega trazendo um detalhe aparentemente simples que surge como solução para um incômodo antigo e frequente

Magno Oliver - 20 de março de 2026

Motorista pode ser multado por usar celular dirigindo (Foto: Captura de tela/Youtube)

O Google iniciou a liberação global de uma nova atualização dos serviços do Android que promete resolver um dos incômodos mais comuns enfrentados por usuários no dia a dia: a necessidade constante de inserir senhas de redes Wi-Fi em diferentes dispositivos.

A novidade faz parte do pacote mais recente do Google Play Services, que vem sendo distribuído gradualmente a aparelhos compatíveis no mês de março.

O principal destaque é o recurso conhecido como Wi-Fi Sync, que permite sincronizar automaticamente redes salvas entre dispositivos conectados à mesma conta.

Na prática, ao registrar uma conexão em um smartphone, ela passa a ficar disponível também em outros aparelhos vinculados, como tablets, computadores e dispositivos com Wear OS.

A funcionalidade busca reduzir etapas repetitivas e facilitar o acesso à internet em múltiplas telas.

Além disso, a atualização também inclui mudanças na Google Play Store, que passa a oferecer testes temporários de jogos pagos antes da compra definitiva.

Nesse modelo, o usuário pode experimentar o conteúdo por tempo limitado e, caso decida adquiri-lo, mantém todo o progresso já realizado.

A medida amplia as opções de avaliação antes de um investimento e reforça a estratégia da empresa em melhorar a experiência do consumidor.

Outro ponto de destaque aparece nos dispositivos vestíveis, que receberam ajustes visuais e melhorias de desempenho na navegação da loja de aplicativos.

Com animações mais suaves e carregamento otimizado, a proposta é tornar o uso mais fluido. No conjunto, as mudanças indicam um esforço contínuo do Google em simplificar tarefas cotidianas e integrar cada vez mais o ecossistema digital dos usuários.

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