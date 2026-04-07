Até R$ 9.200 na conta: veja como universitários podem receber o benefício do Pé-de-Meia em 2026

Entenda como novas diretrizes governamentais podem assegurar recursos expressivos para sua trajetória acadêmica

Magno Oliver - 07 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O programa Pé-de-Meia, instituído pelo Governo Federal por meio da Lei nº 14.818/2024, consolidou-se em 2026 como a principal ferramenta de combate à evasão escolar e fomento à continuidade acadêmica no Brasil.

Originalmente desenhado para o Ensino Médio, o programa funciona como uma poupança de incentivo, onde o Ministério da Educação (MEC) realiza depósitos mensais e bônus por aprovação.

Para os estudantes que agora ingressam no ensino superior ou que concluíram o ciclo básico com êxito, o montante acumulado pode atingir a cifra de R$ 9.200, servindo como um aporte crucial para custos de manutenção, materiais e transporte nas universidades.

O objetivo central é garantir que a vulnerabilidade socioeconômica não seja um impeditivo para que talentos da rede pública alcancem e permaneçam na graduação.

No entanto, segundo o Ministério da Educação, o acesso a esse valor expressivo não ocorre de forma aleatória, exigindo o cumprimento estrito de critérios de elegibilidade monitorados via CadÚnico.

Para garantir o teto do benefício em 2026, o universitário deve ter mantido uma frequência escolar mínima de 80% durante o Ensino Médio, além de ter participado de exames nacionais como o Enem.

O sistema de pagamentos é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, que abre automaticamente contas digitais no aplicativo Caixa Tem para os beneficiários.

A estrutura do repasse é dividida em parcelas de matrícula, incentivos mensais de R$ 1.000, que só é liberado mediante a aprovação em cada série, culminando no saque total após a conclusão definitiva e ingresso no nível superior.

Para os estudantes que buscam garantir o recebimento em 2026, o passo fundamental é a atualização dos dados cadastrais e a verificação do status de beneficiário pelo aplicativo “Jornada do Estudante”.

De acordo com as novas diretrizes do MEC e do Portal Oficial do Pé-de-Meia, não é necessária uma inscrição direta por parte do aluno, uma vez que as redes de ensino cruzam os dados de matrícula com o governo.

Contudo, a manutenção do benefício na transição para a faculdade depende da validação do ingresso no curso de graduação.

Com esse novo suporte financeiro, o Governo Federal espera aumentar significativamente o índice de profissionais qualificados no mercado, transformando o capital investido hoje em desenvolvimento econômico e redução das desigualdades sociais a longo prazo.

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