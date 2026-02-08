Jovem que cursou medicina e o terceiro ano do ensino médio ao mesmo tempo coleciona aprovações em sete faculdades diferentes

Antes mesmo de concluir o Ensino Médio, a jovem que cursou medicina e o terceiro ano do ensino médio ao mesmo tempo já acumulava uma trajetória fora do comum.

Louise Caroline Morais de Araújo, de 18 anos, natural do Rio Grande do Norte e criada em Manaus (AM), transformou escolhas arriscadas em um resultado impressionante: aprovação em sete faculdades de Medicina.

Entre as instituições estão USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, UFMG e a Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Além disso, Louise alcançou 980 pontos na redação do Enem, reforçando o destaque acadêmico.

Aprovação em medicina ainda no Ensino Médio

Desde cedo, Louise cresceu em um ambiente que valorizava os estudos. Filha de um engenheiro e de uma advogada, ela frequentou cursos de idiomas, esportes e música ao longo da infância.

Durante o segundo ano do Ensino Médio, decidiu fazer o Enem sem se inscrever como treineira.

A ideia era apenas testar o exame. No entanto, a nota foi suficiente para garantir uma vaga em Medicina na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Faculdade e terceiro ano ao mesmo tempo

Como ainda não havia concluído o Ensino Médio, a família entrou com um pedido judicial para permitir a realização antecipada do supletivo. Com a autorização, Louise conseguiu se matricular na UFAM no início de 2024.

Assim, ela passou a viver uma rotina intensa. Pela manhã, dividia o tempo entre a escola e a faculdade. À tarde, se dedicava às tarefas das duas formações.

Enquanto colegas se preparavam para a formatura, Louise enfrentava disciplinas complexas da graduação, como Anatomia.

As notas baixas iniciais mostraram o desafio, mas não impediram a continuidade do projeto.

A decisão de trancar o curso e tentar algo maior

Mesmo cursando Medicina em uma universidade federal, Louise sentia que queria avançar ainda mais. Incentivada por professores, decidiu tentar vestibulares em São Paulo.

No fim de 2024, fez provas da Fuvest e da Unicamp em viagens rápidas, conciliando exames com a rotina acadêmica em Manaus.

Embora não tenha sido aprovada, percebeu que as provas eram possíveis com mais preparação.

Foi então que tomou a decisão mais arriscada: trancar a vaga na UFAM e se mudar para São Paulo para fazer um ano de cursinho pré-vestibular.

Um ano de cursinho com rotina intensa

Em 2025, Louise passou a dedicar o dia inteiro aos estudos. Chegava ao cursinho por volta das 7h e permanecia até as 21h.

A estratégia era clara. Não acumular conteúdo. Revisar tudo semanalmente. Resolver listas de exercícios antes das próximas aulas.

As pausas eram curtas, porém essenciais. Ainda assim, ela manteve momentos de lazer e contou com o apoio do namorado e dos amigos para seguir firme até o fim do ano.

Aprovações e resultado final

Durante a temporada de vestibulares, a insegurança apareceu. Louise saiu de várias provas sem confiança, especialmente da Fuvest.

Com o passar dos meses, os resultados começaram a surgir. Vieram aprovações na Unicamp, USP, Unesp (em primeiro lugar), Unifesp, Santa Casa e UFMG, além da manutenção da vaga na UFAM.

O desempenho no Enem coroou o ano, com 980 pontos na redação.

Escolha pela USP e novos planos

Diante de tantas aprovações, Louise pôde escolher onde estudar. A decisão foi pela Faculdade de Medicina da USP, considerada um dos maiores sonhos da estudante.

Agora matriculada, ela aguarda o início das aulas com expectativa. A trajetória reforça que disciplina, planejamento e coragem podem abrir caminhos considerados improváveis.

Louise resume o aprendizado com clareza: conhecer os próprios limites, descansar quando necessário e dar o máximo dentro deles fez toda a diferença.

