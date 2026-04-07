Se você tem bandejas de isopor em casa, não jogue fora: elas podem ser um tesouro

Transformar resíduos comuns em peças úteis e decorativas pode reduzir o desperdício, economizar dinheiro e ainda trazer um toque criativo e personalizado para dentro de casa

Daniella Bruno - 07 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A busca por alternativas mais sustentáveis dentro de casa tem ganhado força nos últimos anos. Cada vez mais, práticas simples como reutilizar materiais descartáveis deixam de ser apenas uma tendência e passam a fazer parte da rotina de quem deseja reduzir impactos ambientais e economizar ao mesmo tempo.

Nesse cenário, objetos comuns e muitas vezes ignorados revelam um potencial surpreendente. É o caso das bandejas de isopor, frequentemente descartadas após o uso, mas que podem se transformar em verdadeiros tesouros quando reaproveitadas com criatividade e intenção.

Como transformar isopor em peças úteis e criativas

Antes de tudo, você precisa preparar corretamente o material. Lave bem as bandejas com água e sabão neutro, removendo qualquer resíduo ou odor. Em seguida, seque completamente. Esse cuidado simples garante mais segurança e qualidade no resultado final.

Além disso, se você deseja cortes mais precisos, pode ferver rapidamente o isopor. Esse processo reduz a textura esponjosa e facilita o manuseio. A partir daí, as possibilidades se ampliam — e é exatamente nesse ponto que a criatividade entra em ação.

Mosaicos com acabamento sofisticado

Uma das técnicas mais interessantes consiste em alterar completamente a textura do isopor. Para isso, você posiciona a bandeja entre folhas de papel manteiga e passa o ferro quente por cima. O calor comprime o material, deixando-o mais rígido e resistente.

Depois que endurece, você corta em pequenos pedaços e aplica tinta. Em seguida, monta mosaicos em objetos como vasos, molduras ou superfícies decorativas. Dessa forma, você transforma um material simples em algo visualmente sofisticado e durável.

Peças decorativas e itens organizadores

Outra alternativa prática envolve criar bandejas com efeito marmorizado. Misture tinta branca com cola e adicione leves toques de tinta escura para formar veios. Ao aplicar sobre o isopor, você cria uma aparência elegante e moderna.

Além de decorar, essas peças também ajudam na organização. Você pode utilizá-las para apoiar perfumes, organizar produtos de beleza ou até compor pequenos espaços decorativos. Assim, você une funcionalidade e estética em um único objeto.

Aplicações práticas no dia a dia

Além das opções decorativas, o isopor também funciona muito bem em projetos criativos mais simples. Por exemplo, você pode produzir carimbos personalizados ao pressionar desenhos na superfície com um lápis. Em seguida, basta aplicar tinta e estampar papéis ou tecidos.

Da mesma forma, a criação de stencils amplia ainda mais as possibilidades. Recortando formas geométricas ou desenhos, você consegue reutilizar o molde diversas vezes em diferentes superfícies. Isso permite personalizar cadernos, paredes e objetos com facilidade.

Por fim, vale destacar que todas essas ideias não apenas evitam o descarte desnecessário, mas também incentivam um consumo mais consciente. Ao reaproveitar materiais, você reduz o impacto ambiental e, ao mesmo tempo, desenvolve habilidades criativas que podem até se transformar em uma fonte de renda extra.

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