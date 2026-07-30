Nem 10, nem 30 minutos: o tempo de caminhada necessário para emagrecer 1 kg, segundo especialistas

Cálculo considera o gasto energético acumulado, mas fatores como peso, ritmo, alimentação e metabolismo alteram o resultado

(Foto: Reprodução)

Caminhar durante alguns minutos diariamente pode trazer benefícios à saúde. No entanto, quem pretende eliminar 1 kg apenas com essa atividade precisará acumular várias horas de exercício.

Para uma pessoa com aproximadamente 70 kg, o cálculo pode chegar a cerca de 29 horas de caminhada em ritmo acelerado. Essa estimativa considera que aproximadamente 7.700 calorias correspondem a 1 kg de peso corporal.

O número, porém, não funciona como uma regra universal. O gasto energético muda conforme peso, idade, condicionamento físico, velocidade, inclinação do percurso e duração da atividade.

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Quanto a caminhada queima

Dados da Harvard Health Publishing indicam que uma pessoa de cerca de 70 kg pode gastar aproximadamente 266 calorias por hora caminhando a 5,6 km/h. Nesse ritmo, seriam necessárias quase 29 horas para alcançar um déficit próximo de 7.700 calorias.

Ao aumentar a velocidade para aproximadamente 6,4 km/h, o gasto pode chegar a 350 calorias por hora. Nesse cenário, o tempo acumulado cairia para cerca de 22 horas.

Pessoas mais leves tendem a gastar menos energia durante o mesmo percurso. Já indivíduos com maior peso corporal podem apresentar um gasto mais elevado.

Isso significa que duas pessoas caminhando lado a lado, durante o mesmo período, não necessariamente terão resultados iguais.

Como dividir esse tempo

Não é necessário completar todas essas horas de uma só vez. Uma pessoa que acumule cerca de 29 horas poderia, teoricamente, distribuir a atividade da seguinte forma:

30 minutos por dia: aproximadamente 58 dias;

45 minutos por dia: cerca de 39 dias;

Uma hora por dia: aproximadamente 29 dias.

Esses prazos consideram somente a energia gasta durante a caminhada. Além disso, partem do princípio de que o consumo de alimentos permanece igual.

Na prática, o corpo se adapta às mudanças no gasto energético. Por isso, especialistas alertam que regras matemáticas simples não conseguem prever exatamente quanto peso será eliminado. O Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais dos Estados Unidos utiliza modelos personalizados justamente porque metabolismo, alimentação e atividade física influenciam o processo.

Caminhada sozinha pode não bastar

A balança também não mede apenas gordura. Variações de líquidos, massa muscular, alimentação e funcionamento intestinal podem provocar mudanças no peso ao longo do dia.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a perda de peso acontece quando o gasto energético supera o consumo de calorias. A atividade física ajuda nesse processo, mas boa parte do resultado costuma depender também da alimentação.

Portanto, a caminhada pode ser uma importante aliada, principalmente quando praticada regularmente. No entanto, emagrecer 1 kg exige constância e não depende de uma quantidade única de minutos.

Quem está sedentário, possui doenças crônicas ou sente dores durante o exercício deve procurar orientação profissional antes de aumentar intensamente o ritmo ou a duração das caminhadas.

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