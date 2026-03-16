Não jogue fora tampinhas de garrafa de cerveja: veja por que elas podem ser mais úteis do que você imagina

Peças pequenas que normalmente iriam para o lixo podem se transformar em objetos decorativos criativos e cheios de personalidade

Daniella Bruno - 16 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA

A arte da reciclagem na hora de decorar a casa já faz parte da rotina de muitas famílias brasileiras. Muitas pessoas reaproveitam objetos simples para criar itens decorativos e dar mais personalidade aos ambientes.

Mas você já pensou em decorar sua casa com tampinhas de garrafa de metal? Caso ainda não tenha considerado essa ideia, vale conhecer algumas opções criativas. É possível transformar essas tampinhas em peças decorativas fáceis de fazer e bastante interessantes para diferentes espaços da casa.

Utilizar tampinhas como decoração representa uma ótima opção de reciclagem e também fortalece uma prática de decoração sustentável. Além disso, quando você reaproveita materiais que normalmente iriam para o lixo, reduz o desperdício e cria objetos únicos.

Por isso, antes de descartar essas peças, vale observar como elas podem ganhar uma nova utilidade dentro da decoração da casa.

Ideias criativas para usar tampinhas na decoração

Primeiramente, as tampinhas permitem diversas possibilidades de reaproveitamento. Com criatividade e alguns materiais simples, você consegue transformá-las em peças úteis e decorativas.

Por exemplo, muitas pessoas criam quadros decorativos com tampinhas, organizando as peças em mosaicos ou desenhos coloridos. Esse tipo de decoração funciona muito bem em cozinhas, áreas gourmet e até em varandas.

Além disso, você também pode produzir porta-copos artesanais. Para isso, basta colar várias tampinhas sobre uma base firme e resistente. Dessa forma, você cria um objeto funcional e ao mesmo tempo decorativo.

Outra alternativa bastante popular envolve a criação de ímãs de geladeira personalizados. Nesse caso, basta fixar um pequeno ímã na parte interna da tampinha e adicionar tinta, adesivos ou pequenas ilustrações.

Assim, você transforma um objeto simples em um elemento criativo que ajuda a compor a decoração da casa.

Cuidados importantes antes de reutilizar as tampinhas

Antes de iniciar qualquer projeto, você precisa preparar corretamente as tampinhas. Em primeiro lugar, faça uma limpeza completa em cada peça.

Com o tempo, resíduos de bebida e sujeira podem se acumular nas tampinhas. Portanto, lave todas com água e sabão para garantir que estejam completamente limpas antes do uso.

Além disso, lixe as partes pontudas do metal. Esse cuidado reduz o risco de cortes e deixa as peças mais seguras para manuseio.

Esse passo se torna ainda mais importante quando crianças participam da atividade ou quando os objetos decorativos ficam em áreas de convivência da casa.

Dessa forma, ao limpar, preparar e reaproveitar corretamente as tampinhas, você cria peças decorativas seguras, sustentáveis e cheias de criatividade.

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