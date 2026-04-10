O ingrediente que você tem na cozinha e que afasta insetos dos armários do dia para a noite

Uma mistura simples, feita com itens comuns da cozinha, pode afastar visitantes indesejados sem esforço e sem produtos químicos

Daniella Bruno - 10 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Manter a casa limpa e organizada não significa estar livre de insetos indesejados. Mesmo em ambientes bem cuidados, pequenas frestas, restos de alimentos e locais úmidos podem atrair formigas, baratas e outros visitantes incômodos.

Diante disso, muitas pessoas têm buscado alternativas mais seguras e naturais para resolver o problema. Em vez de recorrer a produtos químicos, uma solução caseira tem ganhado destaque por sua eficácia e praticidade: um sachê aromático feito com ingredientes simples que atua como repelente natural.

Por que essa mistura funciona tão bem

Em primeiro lugar, o segredo está na sensibilidade dos insetos. Diferentemente dos humanos, eles possuem um olfato extremamente apurado. Por isso, aromas intensos podem funcionar como verdadeiras barreiras.

Nesse sentido, o cravo-da-índia se destaca por conter eugenol, uma substância que afasta diversas pragas. Ao mesmo tempo, a folha de louro libera compostos naturais que incomodam insetos que costumam atacar alimentos armazenados.

Além disso, o pó de café contribui com um cheiro forte que desorienta formigas e mosquitos. Como resultado, esses insetos evitam o ambiente. Já a pimenta-do-reino atua como um irritante natural, tornando o local ainda menos atrativo.

Dessa forma, a combinação desses ingredientes cria um efeito potente e contínuo, sem a necessidade de substâncias tóxicas.

Como fazer e usar o repelente natural corretamente

Para preparar o sachê, comece misturando todos os ingredientes em um recipiente. Em seguida, coloque uma pequena quantidade sobre um pedaço de papel alumínio e feche formando uma trouxinha.

Logo depois, faça pequenos furos na parte superior. Esse detalhe é essencial, pois permite que o aroma se espalhe gradualmente pelo ambiente.

Depois disso, basta posicionar o sachê nos locais estratégicos. Gavetas, armários, despensas e áreas sob a pia são pontos ideais, já que costumam atrair insetos.

Além disso, manter a troca periódica é fundamental. Com o tempo, os ingredientes perdem intensidade. Por isso, renovar o sachê a cada duas ou três semanas garante a eficácia contínua.

Vantagens que vão além do combate às pragas

Além de afastar insetos, essa solução traz outros benefícios. Em primeiro lugar, ela reduz a exposição a produtos químicos, tornando o ambiente mais seguro, especialmente para crianças e animais.

Ao mesmo tempo, o custo é extremamente baixo. Como utiliza itens comuns da cozinha, você evita gastos com inseticidas industrializados.

Outro ponto relevante é a praticidade. O preparo é rápido, e a aplicação não exige esforço ou manutenção complexa. Assim, você resolve o problema de forma simples e eficiente.

Um truque simples que transforma a proteção da sua casa

Em síntese, essa misturinha natural mostra que soluções eficazes não precisam ser complicadas. Ao combinar ingredientes acessíveis e estratégias simples, é possível afastar pragas de forma segura e sustentável.

Portanto, ao incorporar esse hábito na rotina, você protege sua casa, economiza dinheiro e ainda opta por uma alternativa mais saudável — sem abrir mão da eficiência.

Vem ver como fica na prática!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marcia Gouveia | Storytelling e Dicas (@belezenta)

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