6 raças de cachorros que parecem filhotes para sempre e encantam com seu tamanho e personalidade, segundo veterinários

6 raças de cachorros que parecem filhotes para sempre e encantam com seu tamanho e personalidade, segundo veterinários

Gabriel Yuri Souto - 11 de abril de 2026

Cockapoo (Foto: Captura de tela/YouTube)

Quem ama cachorro pequeno costuma buscar aqueles que parecem filhotes a vida inteira. Além disso, essa preferência não é apenas estética, já que algumas raças realmente mantêm tamanho reduzido e traços “infantis” mesmo depois de adultas.

Segundo especialistas, cães de pequeno porte, especialmente os chamados “toy”, tendem a pesar até cerca de 10 kg e, assim, preservam aparência delicada ao longo da vida.

1. Chihuahua

O Chihuahua é um dos menores cães do mundo. Além disso, ele mede entre 15 e 23 cm e pesa até 3 kg.

Por isso, mantém aparência de filhote por toda a vida. Ao mesmo tempo, se destaca por ser leal e cheio de personalidade.

2. Lulu da Pomerânia (Spitz Alemão Anão)

Essa raça chama atenção pela aparência fofa e pela pelagem volumosa. Além disso, mesmo adulto, o Lulu parece um “ursinho”.

Assim, continua com características de filhote e encanta facilmente.

3. Yorkshire Terrier

O Yorkshire é pequeno, elegante e bastante ativo. Além disso, costuma ter menos de 22 cm.

Por esse motivo, mantém aparência delicada ao longo da vida. Ao mesmo tempo, é muito companheiro.

4. Maltês

O Maltês é uma das raças mais queridas para ambientes internos. Além disso, apresenta comportamento dócil e tamanho reduzido.

Dessa forma, mantém aspecto de filhote mesmo na fase adulta e se adapta facilmente à rotina doméstica.

5. Poodle Toy

O Poodle Toy se destaca pela aparência que lembra um “bichinho de pelúcia”. Além disso, pode atingir cerca de 25 cm.

Por isso, mantém porte pequeno durante toda a vida. Ao mesmo tempo, é considerado extremamente inteligente.

6. Shih Tzu

O Shih Tzu é outro exemplo clássico. Além disso, possui porte pequeno e expressão delicada.

Assim, mantém aparência jovem mesmo adulto. Ao mesmo tempo, apresenta comportamento tranquilo e ideal para famílias.

Por que essas raças parecem filhotes

Em geral, essas raças pertencem ao grupo de cães pequenos ou miniatura. Por isso, crescem pouco e mantêm traços arredondados.

Além disso, apresentam comportamento afetuoso. Dessa forma, transmitem a sensação de que nunca envelhecem.

Ideal para quem mora em espaços pequenos

Além da aparência, esses cães são ideais para apartamentos. Isso acontece porque ocupam menos espaço e, ao mesmo tempo, exigem menos atividade física.

Por isso, se tornam ótimos companheiros no dia a dia, especialmente para quem busca praticidade.

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