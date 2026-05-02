Colocar um copo de vinagre com alecrim em cima da geladeira: para que serve e por que é recomendado?

Um simples copo pode transformar o cheiro da cozinha e ainda carregar um significado que vai muito além da limpeza

Daniella Bruno - 02 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

Pequenos hábitos dentro de casa muitas vezes passam despercebidos, mas carregam significados e funções que vão além do óbvio.

Em várias culturas, práticas simples do dia a dia misturam utilidade prática com crenças populares, criando soluções que atravessam gerações.

Além disso, com a busca por alternativas naturais e acessíveis, esses costumes voltam a ganhar destaque.

Muitas pessoas procuram formas de manter a casa mais limpa, cheirosa e até “protegida”, sem recorrer apenas a produtos industrializados.

É justamente nesse contexto que surge um hábito curioso, bastante difundido nas cozinhas.

Vinagre com alecrim na geladeira: para que serve na prática

Agora sim, o uso de vinagre com alecrim na geladeira combina duas funções principais dentro de casa.

Primeiramente, o vinagre branco atua como um neutralizador natural de odores.

Ao evaporar lentamente, ele ajuda a reduzir cheiros fortes, como fritura ou lixo, mantendo o ambiente mais agradável.

Além disso, o alecrim contribui com seu aroma característico.

Junto com a acidez do vinagre, ele cria um efeito repelente leve contra insetos, como moscas e mosquitos, que costumam aparecer na cozinha.

Outro ponto importante é o local onde o copo é colocado. Em cima da geladeira, o ar circula com mais facilidade, permitindo que o cheiro se espalhe pelo ambiente.

Ao mesmo tempo, o leve calor do motor do eletrodoméstico potencializa a liberação do aroma.

O significado energético por trás do costume

Além da função prática, o vinagre com alecrim na geladeira também carrega um significado simbólico para muitas pessoas.

De um lado, o vinagre é associado à purificação. Em diversas tradições, ele é utilizado para “limpar” energias consideradas negativas ou densas.

Por isso, seu uso dentro de casa vai além da limpeza física.

Por outro lado, o alecrim é frequentemente ligado à proteção, à boa sorte e à clareza mental.

Dessa forma, ao combinar os dois elementos, o costume ganha um sentido mais amplo: proteger o ambiente e promover bem-estar.

Além disso, o fato de o copo ficar sobre a geladeira também tem um simbolismo específico. Como o eletrodoméstico armazena alimentos, ele representa sustento e abundância.

Portanto, posicionar o recipiente nesse local reforça a ideia de cuidado com o que entra e permanece na casa.

Como preparar e manter corretamente

Para aplicar o hábito do vinagre com alecrim na geladeira, o preparo é simples:

Utilize um copo de vidro transparente

Preencha metade com vinagre branco

Adicione dois ou três ramos de alecrim fresco

Posicione em um local estável sobre a geladeira

Em seguida, é importante manter a troca regular. Recomenda-se substituir o conteúdo a cada 7 dias.

Assim, você garante tanto a eficácia no controle de odores quanto a manutenção do aroma.

Por fim, vale destacar: enquanto os benefícios práticos são reconhecidos, os efeitos energéticos fazem parte de crenças populares e não possuem comprovação científica.

Ainda assim, o hábito continua sendo adotado por quem busca unir funcionalidade e tradição no dia a dia.

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