Sem ovo, farinha e forno: o bolo simples que fica pronto em menos de 5 minutos e é de comer rezando
Receita prática usa poucos ingredientes e pode ser preparada no micro-ondas em poucos minutos
Nem sempre é preciso usar forno, farinha ou até mesmo ovos para preparar um bolo saboroso. Receitas simples e rápidas têm ganhado espaço, principalmente para quem busca praticidade no dia a dia.
Com poucos ingredientes e preparo rápido, é possível fazer um bolo em menos de 5 minutos usando apenas o micro-ondas.
Como funciona a receita
Esse tipo de bolo é conhecido pela praticidade.
Além disso, ele costuma ser feito diretamente em uma caneca ou recipiente pequeno, o que facilita ainda mais o preparo.
Assim, o tempo total — incluindo mistura e cozimento — não ultrapassa alguns minutos.
Ingredientes
Mesmo sem ovo e farinha, a receita mantém sabor e textura agradáveis.
Entre os ingredientes mais utilizados estão:
- leite ou bebida vegetal
- açúcar ou adoçante
- achocolatado ou cacau
- aveia, banana ou outros substitutos
Dessa forma, é possível adaptar conforme o gosto e o que há em casa.
Modo de preparo
O preparo é simples e direto.
- misture todos os ingredientes em um recipiente
- mexa até formar uma massa homogênea
- leve ao micro-ondas por cerca de 2 a 4 minutos
Assim, o bolo cresce e fica pronto rapidamente.
Por que a receita faz sucesso
Por isso, muitas pessoas adotam essa alternativa.
Dicas para melhorar o resultado
Assim, o resultado fica mais equilibrado e saboroso.
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