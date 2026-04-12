Sem ovo, farinha e forno: o bolo simples que fica pronto em menos de 5 minutos e é de comer rezando

Receita prática usa poucos ingredientes e pode ser preparada no micro-ondas em poucos minutos

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Nem sempre é preciso usar forno, farinha ou até mesmo ovos para preparar um bolo saboroso. Receitas simples e rápidas têm ganhado espaço, principalmente para quem busca praticidade no dia a dia.

Com poucos ingredientes e preparo rápido, é possível fazer um bolo em menos de 5 minutos usando apenas o micro-ondas.

Como funciona a receita

Esse tipo de bolo é conhecido pela praticidade.

Além disso, ele costuma ser feito diretamente em uma caneca ou recipiente pequeno, o que facilita ainda mais o preparo.

Assim, o tempo total — incluindo mistura e cozimento — não ultrapassa alguns minutos.

Ingredientes

Mesmo sem ovo e farinha, a receita mantém sabor e textura agradáveis.

Entre os ingredientes mais utilizados estão:

leite ou bebida vegetal

açúcar ou adoçante

achocolatado ou cacau

aveia, banana ou outros substitutos

Dessa forma, é possível adaptar conforme o gosto e o que há em casa.

Modo de preparo

O preparo é simples e direto.

misture todos os ingredientes em um recipiente mexa até formar uma massa homogênea leve ao micro-ondas por cerca de 2 a 4 minutos

Assim, o bolo cresce e fica pronto rapidamente.

Por que a receita faz sucesso

Esse tipo de preparo se destaca por vários motivos. Além da rapidez, ele oferece mais praticidade no dia a dia, gera menos sujeira na cozinha e ainda permite adaptação para dietas específicas, o que o torna uma opção versátil e funcional para diferentes rotinas.

Por isso, muitas pessoas adotam essa alternativa.

Dicas para melhorar o resultado

Alguns cuidados ajudam a deixar o bolo ainda melhor. Por exemplo, é importante não encher demais o recipiente, ajustar o tempo conforme a potência do micro-ondas e apostar em coberturas simples, como frutas ou calda, para dar um toque extra de sabor.

Assim, o resultado fica mais equilibrado e saboroso.

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