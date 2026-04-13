Confira o resultado da Dupla Sena 2944 desta segunda-feira (13); prêmio é de R$ 650 mil

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Dupla Sena custa atualmente o valor de R$ 3. Portanto, com apenas um bilhete você tem o dobro de chances de ganhar.

O prêmio acumulado de hoje está em R$ 650 mil. Para ganhar uma fatia da bolada, é preciso acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

Resultado da Dupla Sena 2944

Aguardando sorteio oficial da Caixa

Já valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

Quando você joga na Dupla Sena, todos saem ganhando. Uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas acaba repassada ao Governo Federal para que retornem à sociedade em forma de benefícios sociais.

Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ganhará com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

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