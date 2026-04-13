Banco Central faz comunicado: cédulas antigas do Brasil podem valer muito dinheiro

Banco Central reúne registros de cédulas antigas e, a depender do exemplar, pode render um bom dinheiro no mercado de colecionadores

Gustavo de Souza - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Colecionar cédulas antigas é um ramo comum e centenário, mesmo que lido muitas vezes como nichado, e movimenta um mercado especializado que gira em torno dessa temática.

No Brasil, existe até uma organização oficial de colecionadores mais assíduos: a Sociedade Numismática Brasileira (SNB), fundada em 1924 e também abarca, além de cédulas, o colecionismo de moedas e medalhas antigas.

O Banco Central mantém registros sobre as cédulas emitidas no país, auxiliando os colecionadores a saber, dentre outras informações, qual a família, denominação ou período de emissão de certo exemplar — dados que ajudam na precificação e numa autenticção prévia.

Na prática, isso significa que o valor elevado de uma nota antiga não depende de um reconhecimento oficial do Banco Central, mas do interesse do mercado numismático. Nesse universo, entram fatores como raridade, série, chancelas, demanda entre compradores e, principalmente, o estado de conservação da peça.

O tema chama atenção porque muitas pessoas ainda guardam notas de padrões monetários antigos, como cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real e as primeiras famílias do real.

O BC informa que é possível consultar em seu site a relação de cédulas e moedas brasileiras emitidas a partir de 1942, inclusive com imagens. Essa base é um ponto de partida para quem deseja verificar se possui uma peça incomum antes de buscar avaliação especializada.

Sobre o real, o órgão público também esclarece que existem duas famílias de cédulas, ambas igualmente válidas. As notas da primeira família não perderam valor legal por serem antigas.

Segundo a instituição, elas vêm sendo recolhidas gradualmente conforme sofrem desgaste, enquanto as da segunda família se tornam predominantes na circulação.

Isso ajuda a evitar confusões. Uma nota antiga pode continuar válida como dinheiro e, ao mesmo tempo, despertar interesse entre colecionadores. Mas nem toda cédula fora do uso cotidiano se transforma em raridade valiosa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!