Menina que morreu após ficar presa em janela havia subido para conversar com outra criança

Caso ocorreu em Itumbiara e terminou com morte por asfixia. Vítima já foi encontrada sem vida pelos bombeiros

Equipes dos bombeiros e Samu estiveram no local. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

A menina, de 11 anos, que morreu após ficar presa em uma janela, em Itumbiara, no Sul de Goiás, havia subido em um tamborete para conversar com outra criança antes do acidente. O caso foi registrado no último sábado (11).

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vítima já estava sem vida. A principal suspeita é que o tamborete tenha escorregado, fazendo com que ela ficasse com a cabeça presa no vitrô.

Os militares também avaliam que um pedaço de vidro na estrutura pode ter dificultado qualquer tentativa de reação. A posição em que a menina ficou teria impedido que ela conseguisse levantar o corpo.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi asfixia.

A ocorrência gerou comoção entre moradores da região e também entre os próprios socorristas que atenderam o chamado. O caso repercutiu rapidamente nas redes sociais.

Em nota, a Escola Municipal Alexandre Arcipretti, onde a menina estudava, lamentou a morte e informou que toda a comunidade escolar está abalada. A unidade também descreveu a aluna como uma criança alegre e espontânea.

Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

